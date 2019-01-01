مذيعة سابقة بالجزيرة تثير جدلا على تويتر.. و"أبو هلالة" يعلق

وكالات

أثارت تغريدة للمذيعة السابقة في قناة الجزيرة، حسينة أوشان، جدلا واسعا على "تويتر"، وسجالا بين المدير السابق للقناة، ياسر أبو هلالة، والإعلامي اللبناني، نديم قطيش.



ولم تذكر "أوشان" اسم الشبكة الإعلامية القطرية بالاسم، إلا أنها ألمحت إلى الفترة التي كانت تعمل فيها مذيعة على شاشة الجزيرة.



وجاء في تغريدتها: "كان الهدف أن تفقد الحقيقة أهميتها أمام السردية.. كانوا بحاجة طوال الوقت إلى إعادة تدوير المعلومات نفسها للحفاظ على بقاء هذه القصة على قيد الحياة في الشاشة".



وتابعت: "كلما توقف الجديد يقومون بإعادة تدوير القديم وإعادة التعبئة وإضافة كلمات عاطفية حفاظا على مهمة تغذية الأغنام".

ولم توضح أوشان ما ورد في تغريدتها، إلا أن مغردين اعتبروا أنها تقصد قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وعلّق "قطيش"، الذي يعمل في قناة "العربية" السعودية، على تغريدة "أوشان"، مخاطبا ياسر أبو هلالة، بالقول: "فضيحة الجزيرة؟ واحدة من أبرز مذيعات قناة الجزيرة في تويت قاتل.. من المعني بتغريدة ومن هم الأغنام وما هي السردية الاهم من الحقيقة؟".



ورد أبو هلالة عليه بالقول: "لست بوارد الدخول في سجال مع زملاء عملوا تحت إدارتي، لكن لدي الكثير للسجال معك بخصوص قضية الأخ والصديق الشهيد جمال خاشقجي، وكيف تم استخدامك بشكل مثير للشفقة (سياح يحملون مناشير) ومحطات تجربتك الإعلامية من المخابرات السورية في لبنان وصولا إلى صديقك الإسرائيلي أيام الحرة في واشنطن".