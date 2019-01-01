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أول رد فعل من كاظم الساهر علي شائعة وفاته

الخميس 17 أكتوبر 2019 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول رد فعل من كاظم الساهر علي شائعة وفاته


وكالات / سما /

انتشرت بعض الأخبار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد وفاة المطرب العراقي كاظم الساهر في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.

وردا على ذلك نشر كاظم الساهر على صفحته على موقع فيس بوك مقطع من أغنيته الجديدة، تأكيدا على وجوده وأن الوفاة مجرد شائعة، وعلق كاظم :"متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة متمردان مميزانِ وعاشقانِ بعنفوانِ وحياتنا متجددة".


كانت بعض الصفحات، قد أشاعت أن السبب الصادم لرحيل المطرب العراقي كاظم الساهر أن زوجته المغربية الأصل قامت بوضع السم له أثناء تناوله وجبة العشاء.


ولم يعلق المطرب العراقي كاظم الساهر، أو مكتبه الإعلامي، على هذه الأخبار التي انتشرت انتشارا كبيرا على السوشيال ميديا، ما جعل كاظم الساهر يتصدر مؤشرات البحث جوجل في مصر وبعض البلاد العربية.


وكانت مصادر خاصة أكدت عدم صحة خبر وفاة كاظم الساهر، وكذلك عدم صحة خبر قيام إحدى زوجاته بتسميمه.


ولد كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائى فى 12 سبتمبر عام 1957 وهو مغنٍ وملحن عراقى يحمل الجنسيتين الكندية والعراقية.

#كاظم الساهر #الوفاة

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