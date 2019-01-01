دليلك لارتداء الأحذية البنية مع السراويل

وكالات / سما /

من الشائع عُرفًا أن اللون الأسود يتناسب مع كل شيء، ولكن هذا ليس صحيحًا تمامًا، فمن العدل أن نقول إن اللون الأسود يلائم أي لون تقريبًا، ولكنه في الوقت نفسه كأي لون آخر؛ لا يتناغم مع بعض الألوان الكلاسيكية الأخرى.

وهنا نجد أن الأحذية البنية، مهما كانت درجة لونها، سواء كانت داكنة أو مائلة إلى الاحمرار أو فاتحة، لا تتناغم مع السراويل السوداء، ولكن هناك مجموعة من القواعد التي تستطيع اتّباعها لكي تجمع بين القطعتين.

ولكي تبدو كامل الأناقة إذا اخترت أن تجمع بين الأحذية البنية والسراويل السوداء، فإننا نُقدم إليك هذه القواعد والتعليمات التي يُنصح باتباعها، ونستعرضها في ما يلي:

مميزات الأحذية البنية

الأحذية البنية والبنطلون الأسود أو الجينز يعدان جزأين من الإطلالات الكلاسيكية الشهيرة، وأكثر ما يميز الأحذية البنية إنها تجعلك تبدو أنيقًا أيضًا، حتى إذا كانت مُتسخة أو غير لامعة، كما إنها تتناسب مع عدة ألوان أخرى، مثل الأحذية السوداء تمامًا.

علاوةً على ذلك، فإن الأحذية البنية تلائم المناسبات الرسمية وغير الرسمية، كما يمكنك ارتداؤها في العمل، وفي أثناء ذهابك إلى الأفراح، أو أعياد الميلاد.

هذه أشياء عليك معرفتها، خاصة أن الحذاء الأسود مع السروال الأسود يجعلك تبدو في غاية الرسمية، ولكن الجمع بين الحذاء البني والسروال الأسود يجعلك تبدو أكثر عصرية وتحررًا.

في أثناء اختيارك حذاءً بنيًّا، لا بد أن تفكر في المناسبة التي سوف ترتدي فيها الحذاء، وشكل السروال الأسود الذي ستختاره.

وهناك شيء غاية في السهولة، سوف يساعدك على التمييز بين الأحذية الرسمية وغير الرسمية، فكلما كان الحذاء أخف وزنًا؛ بدا غير رسمي.

درجة لون الحذاء

من الأمور الأخرى التي عليك مراعاتها أثناء اختيار الحذاء البني الذي ترتديه مع السروال الأسود، هو درجة لون الحذاء.

غالبًا ما تكون الأحذية البنية الداكنة أكثر رسمية، وبإمكانك الظهور بأحذية بنية بلون الشوكولاتة الداكنة في حفلات الزفاف، أو الاجتماعات.

بينما تستطيع ارتداء الأحذية ذات الدرجات الفاتحة في المناسبات الأقل رسمية، مثل الخروج في نزهة مع أصدقائك، أو الذهاب برفقة عائلتك إلى زيارة أحد المقربين منك.

شكل الحذاء

من الضروري أن يشغل بالك شكل الحذاء البني الذي ترتديه؛ لأنه من دون أدنى شك يلعب دورًا كبيرًا في اختيار ملابسك التي ترتديها معه.

غالبًا ما تكون الأحذية الرسمية مُدببة، كما إنها تكون أكثر رسمية؛ لأن الهدف منها أن يكون ارتداؤها في المكاتب ومحلات العمل والشوارع الممهدة.

كلما كانت الأحذية أكثر رسمية، كانت أطول من الأمام؛ نظرًا لأنك لا تحتاج إلى ارتدائها في أنشطة قاسية، مثل السير مسافات طويلة، أو العمل ساعات طويلة في موقع خارجي.

تلميع الأحذية البنية

هناك شيء ما يجب وضعه في الاعتبار عند اختيار ملابسك وهو لمعان الحذاء، اعلم أنه يؤثر على مظهرك تمامًا.

على سبيل المثال ارتداء حذاء بني شديد اللمعان، أو مائل إلى الاحمرار، سوف يكون مثاليًا مع السراويل السوداء، كما إنه يليق بالسراويل الجينز الداكنة، وعلى العكس تكون الأحذية البني الباهتة مناسبة للسراويل ذات الألوان الفاتحة.

البدلة السوداء والحذاء البني

إذا كنت لا ترتدي حذاءً أسود اللون، ولكنك ترتدي حلّة سوداء كاملة، فحاول أن تركز على اختيار أحذية ورابطات عنق مختلفة ومميزة.

افترض إنك ذاهب إلى احتفالية أو مناسبة ما، تتطلب ارتداء بدلة رسمية، ولكنك لا ترغب في الظهور في إطلالة جدّية، ولا تريد أن يتعامل معك الآخرون على محمل الجد، فمن الأفضل أن ترتدي بدلة سوداء مع حذاء بني.

يعتمد العديد من النجوم والفنانين المشاهير في هوليوود على هذه الإطلالة، مثل برادلي كوبر، وليوناردو دي كابريو، أثناء ذهابهم إلى الاحتفالات والمناسبات غير الرسمية، ولكنها تتطلب ارتداء حلّة رسمية، فيجمعون بين البدلة السوداء والحذاء البني.