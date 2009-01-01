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الكيلة تبحث تحسين الخدمات المقدمة لحديثي الولادة وأمراض نزف الدم

الخميس 10 أكتوبر 2019 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة تبحث تحسين الخدمات المقدمة لحديثي الولادة وأمراض نزف الدم


رام الله / سما /

أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة سعي الوزارة الحثيث لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لحديثي الولادة، ومرضى نزف الدم "الهيموفيليا".

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدتهما مع المعهد الوطني للصحة العامة ممثلة بمديرته رند سليمان، ورئيس الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم جاد الطويل، اليوم الخميس.

وناقشت الكيلة مع معهد الصحة العامة بروتكول التحويلات لحديثي الولادة، والإجراءات الضرورية على أرض الواقع للعمل على تقليل الوفيات والمضاعفات الصحية لدى حديثي الولادة.

ويأتي هذا البروتكول كنتاج للبحث الذي أجراه المعهد الوطني بالشراكة مع وزارة الصحة، وبالتعاون مع الخبير الدكتور حاتم خماش، والذي تم من خلاله تقييم خدمات حديثي الولادة في فلسطين.

كما بحثت الكيلة مع الطويل تعزيز التعاون والتنسيق لخدمة مرضى نزف الدم.

وأكد الطرفان أهمية توفير رعاية شمولية تخصصية لمرضى نزف الدم والتخثر، وتوفير العوامل المخثرة على مدار الساعة.

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