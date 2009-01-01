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آخر ظهور للفنان المصري طلعت زكريا قبل وفاته

الخميس 10 أكتوبر 2019 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
آخر ظهور للفنان المصري طلعت زكريا قبل وفاته


وكالات / سما /

نشرت إيمي طلعت زكريا، ابنة الفنان المصري طلعت زكريا، فيديو لآخر ظهور لوالدها عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام".

وظهر الفنان المصري خلال إحدى المناسبات، حيث أكد البعض أن ظهوره جاء خلال حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد قبل عدة أسابيع.

وتوفي الفنان المصري، طلعت زكريا، الأربعاء، عن عمر ناهز 58 عاما، حيث دخل المستشفى قبل ساعات من وفاته.

ووفقا لابنة الفنان المصري، إيمي طلعت زكريا، فقد تعرض والدها لأزمة صحية، دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وسط قلق أسرته التي طالبت جمهوره ومحبيه بالدعاء له.

وكشفت إيمي أن سبب تدهور الحالة الصحية لوالدها هو تدخين السجائر، مؤكدة أنه تسبب في إصابته بأمراض عديدة وليس أمراض الرئة على وجه التحديد.

#طلعت زكريا #وفاة

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