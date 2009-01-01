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بمناسبة المعركة.. تشاووش أوغلو يظهر في زي عسكري (صورة

الخميس 10 أكتوبر 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بمناسبة المعركة.. تشاووش أوغلو يظهر في زي عسكري (صورة


وكالات

فيما انطلقت رسميا عملية الجيش التركي شمالي سوريا، نشر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على حسابه في "إنستغرام" صورة شخصية بالزي العسكري.

ورأت وسائل إعلام تركية أن رئيس الدبلوماسية التركية أراد بذلك توجيه رسالة دعم لجيش بلاده في عمليته ضد مواقع "وحدات حماية الشعب" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" شرقي نهر الفرات.

وأرفق تشاووش أوغلو صورته العسكرية بمقطع حماسي من قصيدة للشاعر التركي المعروف نامق كمال يقول: "هيبة أجدادنا معروفة من قبل العالم كله، لا تعتقد أن الفطرة تتغير، فهذه الدماء هي ذات تلك الدماء".

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