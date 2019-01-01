  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مصر.. ملك الكاشف تعلن عن تحولها إلى أنثى (صورة)

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. ملك الكاشف تعلن عن تحولها إلى أنثى (صورة)


القاهرة / وكالات /

كشفت المتحولة جنسيا ملك الكاشف في مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، عن إجرائها عملية التحول بالكامل، من جسد رجل إلى جسد أنثى.

وأعلنت ملك الكاشف إجراء آخر عملية من سلسلة عمليات طويلة يطالها التحول الكامل من جسد إلى آخر قائلة: "النهارده هو اليوم اللي هزمت فيه المجتمع، من دقائق قليلة خرجت من غرفة العمليات بعد ما أجريت  آخر عملية من سلسلة عمليات عبوري الجنسي والنهارده جسمي بشكل كامل هو جسم أنثى بعد سنين معاناة في جسم ولد".

وأردفت الكاشف: "أنا النهارده حطمت قوالب الذكورية الاجتماعية اللي كانت تحاربني طول الوقت وتفضل تقولي، ازاي راجل يتخلى عن رجولته و يقبل يكون ست ده حتى الراجل ميعيبوش إلا جيبه، إنما الست مقيدة بالعادات و التقاليد".

وظهرت الكاشف بعدما تم القبض عليها العام الماضي، وأثارت قضيتها الرأي العام في مصر بعد اكتشاف أنها متحولة جنسيا، ومن ثم تم القبض عليها مرة أخرى العام الجاري في القضية المعروفة بـ"1مارس" بسبب تأييدها دعوات للتظاهر ضد الحكومة المصرية عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

المصدر: RT

o

الأكثر قراءة اليوم

استمع : مكالمة هاتفية بين ضابط مخابرات إسرائيلي وأحد المواطنين في غزة

ترامب فاجأ "إسرائيل" بقراراته وتل ابيب ستبقى وحيدة أمام إيران

الحكومة: جاري الإعداد لصرف دفعات من مستحقات الموظفين قريبا

داخلية غزة تكشف عن تطوير الاحتلال الاسرائيلي لاساليب الاسقاط والتجسس

مصر : الموت يغيب الفنان طلعت زكريا

وزارة المالية تصدر بيان بخصوص موظفي لجنة تحديث البيانات في قطاع غزة

إلهان عمر تقدم أوراق طلاقها من زوجها

الأخبار الرئيسية

الترتيبات لوصول وفد من لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة بدأت عمليا على الأرض

إصابات في صفوف الأجهزة الأمنية باشتباكات خلال حملة أمنية بمخيم جنين

مسؤول اسرائيلي: الحوامات تشكل تهديداً خطيراً بالنسبة لنا و الوضع الإنساني بغزة مخيف جدا

الداخلية بغزة توضح بشأن اعتقال موظفي لجنة تحديث بيانات الموظفين في القطاع

بيان هام من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة ..