شعث يطلع رئيس الجمعية العربية الفلسطينية في كندا على آخر التطورات

رام الله / سما /

أطلع رئيس دائرة شؤون المغتربين نبيل شعث، رئيس الجمعية العربية الفلسطينية في كندا رشاد صالح، وعضو مجلس جمعية الصداقة الفلسطينية الكندية عبد الكريم ابو عرقوب، على آخر التطورات السياسية والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لمواجهة المشاريع التصفوية التي تواجه القضية، وحشد التأييد الدولي للحقوق والثوابت الفلسطينية.

وأكد شعث خلال استقباله الوفد، اليوم الثلاثاء، أن العالم يشهد تغيرا ملحوظا لصالح القضية الفلسطينية، رغم التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية، مشيدا بدور الجاليات في مختلف انحاء العالم لنقل حقيقة الاوضاع في فلسطين، وتعبئة الرأي العام الدولي لصالح القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني ودعم صموده على ارضه.

وبين ضرورة استنهاض الجاليات في جميع دول العالم وتوحيد جهودها وتحركاتها دفاعا عن الحقوق الوطنية الثابتة بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس، مشددا على أهمية توحيد الجاليات وتنظيم عملها، بما يعزز دورها في خدمة ابناء الجالية وقضيتهم الوطنية، وضرورة تعاون الجميع لبناء إطار موحد على أسس ديمقراطية وطنية تحت اطار منظمة التحرير للنهوض بعمل الجاليات خدمة للقضية والمشروع الوطني الفلسطيني.

بدوره، استعرض صالح أوضاع الجالية الفلسطينية في كندا، مؤكدا اهمية توثيق وتعزيز العلاقة مع دائرة شؤون المغتربين، بما يخدم القضية الفلسطينية وأبناء الجالية وتلبية مطالبهم وطموحاتهم، وبناء العلاقات بين الوطن وفلسطينيي الشتات.

من جهته، أوضح أبو عرقوب أن الجمعية تهدف لمد جسور التعاون وتعزيز الصداقة والعلاقة بين المؤسسات الفلسطينية والكندية، والاسهام في حشد التأييد والدعم الكندي لصالح القضية الفلسطينية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.