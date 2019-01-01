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مقتل شاب فلسطيني في سطو مسلح بولاية تكساس الأمريكية

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب فلسطيني في سطو مسلح بولاية تكساس الأمريكية


رام الله / سما /

قتل مسلّحون أمس الاثنين، الشاب عدي البوريني من قرية بورين جنوب نابلس، أثناء محاولتهم السطو على مكان عمله في محطة وقود بمدينة هيوستن بولاية تكساس.

ويبلغ الشاب البوريني 29 عامًا من العمر، وكان سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل ثلاثة أعوام، باحثًا عن عمل لتأمين مستقبله.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة لم تتمكن حتى اللحظة من القبض على القاتل الذي حاول السطو على محطة الوقود.

ونعى ناشطون على "فيسبوك" الفقيد عدي، بينهم ابن عمّه الفنان شادي البوريني، معبّرين عن حزنهم الشديد ومشيدين بأخلاقه.

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