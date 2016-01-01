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"آبل" تعتزم طرح هاتف "آيفون" رخيص

الإثنين 07 أكتوبر 2019 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"آبل" تعتزم طرح هاتف "آيفون" رخيص


وكالات / سما /

تستعد شركة الإلكترونيات الأمريكية "آبل" لطرح هاتف جديد من طراز "آيفون" خلال الربع الأول من العام المقبل.

وبحسب "مينج شي كو" المحلل الاقتصادي لشركة "آبل" في شركة الاستشارات المالية "تي.إف سيكيوريتز" فإن الهاتف الجديد سيكون مماثلا للهاتف "آيفون8" مع المعالج "أيه 13" الذي يشبه سلسلة "آيفون 11" وذاكرة بقوة 3 جيجابايت.

كما يحتفظ الهاتف الجديد بخاصية زر هوم وبصمة الأصابع، حيث يستهدف مستخدمي "آيفون6" الذي يريدون خصائص نظام التشغيل "آي.أو.إس 13" لكنهم لا يريدون دفع مبلغ مالي كبير للحصول على الخصائص الجديدة.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أحدث تطبيقات "آبل" التي تم طرحها في الشهر الماضي، تحتاج إلى الجيل "آيفون 6 إس" أو جيل أحدث. وتبيع "آبل" حاليا الهاتف "آيفون8" بسعر يبدأ من 449 دولار، ومن المحتمل أن يكون الهاتف الجديد الذي سيشبه فئة "آيفون إس.إي" بنفس هذا السعر أو بسعر أقل.

وكانت "آبل" قد طرحت أول جيل من الهاتف "آيفون إس.إي" عام 2016 وكان سعره 399 دولارا.

وبحسب التقرير الاقتصادي فإن الهاتف الجديد المنتظر سيكون وسيلة "آبل" لجذب العملاء الذين يريدون الاستفادة من سمات وخدمات نظام التشغيل الجديد "آي.أو.إس 13" مثل "الواقع المعزز" (أيه.آر) و"آبل أركيد" والتي لا تعمل مع الهاتف "آيفون إس".

#آبل #آيفون #هاتف

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