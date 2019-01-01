الشيف الفلسطيني عشاير يشارك في مهرجان الطهي بتركيا

اسطنبول /سما/

شارك الشيف الفلسطيني احمد عشاير في مهرجان الطهي السنوي باسطنبول في تركيا والذي يتم تحت اشراف نجل الرئيس التركي بلال اردوغان من مكتب رئيس الجمهورية بالتنسيق مع القنصلية التركية بالقدس للسنة الثانية على التوالي . وكان اللواء الرجوب امين سر اللجنة التنفيذية ضيف شرف على المهرجان حيث اعرب عن سعادته بمشاركة فلسطين ممثلة بشيف فلسطين الاول احمد عشاير رئيس الطهاة في شبكة فنادق الامبسادور في القدس والضفة الغربية . وكان حفل الافتتاح قد تم بحضور رئيس الجمهورية الرئيس رجب طيب اردوغان ورؤساء بعض الدول المشاركة والعديد من الوزراء والشخصيات المحلية والدولية .

وتجمع حشود الزوار امام المكان المخصص لفلسطين وذلك لتذوق الطعام الفلسطيني التقليدي الذي اعده الشيف عشاير، وذلك في اطار مهرجان " ايتنوسبور" الثقافي الدولي الرابع والذي جرى هذا العام في مطار اتاتورك - تم اغلاقه واستبداله بمطار اسطنبول قبل عدة اشهر - واعتبر المشرفون على المهرجان ان الهدف من هذه التظاهرة الاضخم في إسطنبول هو التقارب بين الشعوب من خلال التعرف على الفنون الشعبية بما في ذلك الألعاب الشعبية وأنواع مختلفة من الرياضة القديمة كسباق الخيول والمصارعة التي لها شعبية كبيرة في دول شرق اسيا ، إضافة الى التعريف بثقافة الطعام من خلال اكثر من 16 مطبخا دوليا ، ومشاركة اكثر من ثلاثين دولة. وقال رامي صب لبن ممثل مكتب تيكا في فلسطين ان تيكا من بين الجهات الداعمة لهذا الحدث وان مشاركة الوفد الفلسطيني في المهرجان الضخم الذي يقوم بزيارته قرابة المليون والنصف مليون زائر من مختلف اقطار العالم ، تهدف الى التعريف بالثقافة والمطبخ الفلسطيني حيث يلقى جناح فلسطين اقبالا من قبل الزوار ، مشددا على ان تيكا قدمت كل مساعدة ممكنة للوفد الفلسطيني المشارك .