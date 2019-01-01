  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو : ضابط بجيش الاحتلال يهين جنوده بسبب جبنهم بمواجهات كفر قدوم

السبت 05 أكتوبر 2019 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : ضابط بجيش الاحتلال يهين جنوده بسبب جبنهم بمواجهات كفر قدوم


القدس المحتلة / سما /

أظهر مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الجمعة ضابط بجيش الاحتلال يقوم بضرب جنوده بسبب جبنهم في مواجهة الشبان خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عندما ضرب الضابط على جنوده وقال لهم "انتم نائمون، اصحوا".

أصيب 3 متظاهرين بينهم ناشط إسرائيلي من شبيبة الحزب الشيوعي خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولة أعداد كبيرة من جنود الاحتلال اقتحام البلدة تصدى لهم الشبان بالحجارة من مسافات قصيرة وأجبروهم على الانسحاب تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

الأكثر قراءة اليوم

لغة الجسد تخون ترامب بحركة مشينة مع الرئيس الفنلندي!

مسؤول إسرائيلي رفيع: انتهاء أزمة أموال الضرائب والتحويل سيتم منقوصاً

"BBC" تكشف "تجارة الجنس" قرب المراقد في العراق

كحلون : سنحول مليار و800 مليون شيكل للسلطة لمنع انهيارها

"يديعوت": ضابط فلسطيني يقود حملة تعايش مع الإسرائيليين

الشيخ بعد لقائه كحلون امس : إسرائيل ستحول دفعة من مستحقات السلطة قريبا

تحليلات اسرائيلية : سليماني قد ينتقم من إسرائيل إثر محاولة اغتياله

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يرصد عملية فاشلة لإطلاق صاروخين من غزة

قيادي بالجهاد يكشف الهدف من الحصار والحروب على غزة ويحدد موقف حركته من المشاركة بالانتخابات

اسرائيل

إسرائيل تخترق الحياة الشخصية لآلاف الفلسطينيين.. هكذا منع الاحتلال تحول عمليات الطعن لانتفاضة ثالثة

شهيد و 54 اصابة برصاص الاحتلال الاسرائيلي بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

مسيرات

"مفهوم أمني" إسرائيلي جديد.. وثيقة تدعو لتصعيد العدوانية