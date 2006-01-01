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صحة غزة: المستشفى على حدود القطاع سيسد فجوات النظام الصحي

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: المستشفى على حدود القطاع سيسد فجوات النظام الصحي


غزة / سما /

 اعتبرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن إقامة المستشفى الميداني على الحدود الشمالية للقطاع، بأنه سيساهم في سد فجوات النظام الصحي.

وبينت الوزارة في تصريح مقتضب، أنها تتطلع بإيجابية لإقامة المستشفى على الحدود، لافتةً إلى أنه سيساعد المرضى في الوصول للخدمات المفقودة في النظام الصحي بالقطاع.

ويأتي هذا التصريح على وقع انتقادات الحكومة ووزارة الصحة في رام الله لإقامة مستشفى ميداني على الحدود، وسط تأكيدات بنيتها عدم التعامل معه.

وتتضمن تفاهمات الهدوء إقامة مستشفى ميداني عند الحدود الشمالية للقطاع في محيط حاجز بيت حانون "إيرز"، حيث تدافع حماس والفصائل بغزة عن إقامته في ظل حاجة المرضى له خاصةً مرضى السرطان، والذين يعانون من الدخول للمستشفيات الإسرائيلية والفلسطينية بالضفة بسبب إجراءات الاحتلال.

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