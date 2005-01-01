  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية في مقر وزارة الاقتصاد برام الله

الإثنين 30 سبتمبر 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية في مقر وزارة الاقتصاد برام الله


رام الله /سما/

 بهدف تقديم خدمات مصرفية والتسهيل على أصحاب وصاحبات الأعمال والمراجعين في وزارة الاقتصاد الوطني، افتتح بنك فلسطين مكتباً خدماتياً في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله مؤخراً للتسهيل على المواطنين المراجعين للوزارة إجراء معاملاتهم ودفع الرسوم المستحقة مباشرة من خلال مكتب البنك في مقر الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة تكريساً لجهود البنك ووزارة الاقتصاد الوطني على حد سواء في تقديم خدمات مباشرة لجمهور العملاء والمواطنين والمراجعين للوزارة والتسهيل عليهم، والتقليل من الإجراءات التي تحتاج الى وقت ليتم انجاز المعاملات الخاصة بهم، حيث يتمكن مقدم المعاملة دفع رسومه المستحقة مباشرة في المكتب بدلاً من الخروج الى أحد فروع البنك خارج مقر وزارة الاقتصاد. 

من ناحيتها، قالت وزارة الاقتصاد خلال بيان صحفي لها بأن افتتاح بنك يأتي لتقديم التسهيلات والخدمات المالية المطلوبة لمتلقي الخدمة من الوزارات في المجمع الحكومي، وضمن سياسة الوزارة الرامية الى تبسيط الإجراءات والخدمات لمتلقي الخدمة بأقل جهد وبأسرع وقت ممكن. داعية جمهور المواطنينإلى الاستفادة من خدمات البنك في المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد الوطني في المجمع الحكومي.

من جانبه، أكد السيد رشدي الغلاييني مدير عام بنك فلسطين على أن افتتاح البنك لمكتب خدماتي في مقر وزارة الاقتصاد، ياتي ضمن سياسة بنك فلسطين التوسعية في كل المناطق والمراكز الخدماتية الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدماته الى كافة الشرائح، والى كل الأماكن التي يمكن أن يصلها منتفعوا الخدمات المصرفية والمالية. مثمنا الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد على رأسها معالي الوزير السيد زهير العسيلي في الموافقة على افتتاح المكتب الذي يهدف للتسهيل على المواطنين اجراء معاملاتهم بسرعة وسهولة. 

الأكثر قراءة اليوم

الجوجو يكشف عن عدد حالات الزواج والطلاق في قطاع غزة

الديوان الملكي المغربي يكشف حالة محمد السادس الصحية بعد تدهورها

جنرال إسرائيلي: أوشكنا على الوصول إلى حافة الحرب مع إيران و هناك 3 سيناريوهات ممكنة

كتائب أبو علي توجه رسالة تحذير للاحتلال حول الاسير سامر عربيد

واشنطن تحدد موعد اعلان "صفقة القرن"

شاهد: أول فيديو يوثق لحظة قصف منشآت أرامكو "عملاق النفط السعودي"

الحوثيون: عملية "نصر من الله" تمت بـ9 هجمات صاروخية و21 طائرة مسيرة

الأخبار الرئيسية

غزة: استشهاد شاب أصيب بطلق ناري بالخطأ في خانيونس والقسام ينعي

اشتية

اشتية: بتوجيه من الرئيس.. زيارة مرتقبة لوفد وزاري إلي القاهرة

حدود

لماذا يسمي الجيش الإسرائيلي حدود رفح وخانيونس بـ"خط الدبابير"؟

هنية :الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد الأسرى واسرائيل تحاول قتل الاسير العربيد

الرئيس عباس

الرئيس عباس يجدد مُعارضته للكفاح المسلح.. ولهذا السبب ينتقد العرب في "إسرائيل"