بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية في مقر وزارة الاقتصاد برام الله

رام الله /سما/

بهدف تقديم خدمات مصرفية والتسهيل على أصحاب وصاحبات الأعمال والمراجعين في وزارة الاقتصاد الوطني، افتتح بنك فلسطين مكتباً خدماتياً في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله مؤخراً للتسهيل على المواطنين المراجعين للوزارة إجراء معاملاتهم ودفع الرسوم المستحقة مباشرة من خلال مكتب البنك في مقر الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة تكريساً لجهود البنك ووزارة الاقتصاد الوطني على حد سواء في تقديم خدمات مباشرة لجمهور العملاء والمواطنين والمراجعين للوزارة والتسهيل عليهم، والتقليل من الإجراءات التي تحتاج الى وقت ليتم انجاز المعاملات الخاصة بهم، حيث يتمكن مقدم المعاملة دفع رسومه المستحقة مباشرة في المكتب بدلاً من الخروج الى أحد فروع البنك خارج مقر وزارة الاقتصاد.

من ناحيتها، قالت وزارة الاقتصاد خلال بيان صحفي لها بأن افتتاح بنك يأتي لتقديم التسهيلات والخدمات المالية المطلوبة لمتلقي الخدمة من الوزارات في المجمع الحكومي، وضمن سياسة الوزارة الرامية الى تبسيط الإجراءات والخدمات لمتلقي الخدمة بأقل جهد وبأسرع وقت ممكن. داعية جمهور المواطنينإلى الاستفادة من خدمات البنك في المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد الوطني في المجمع الحكومي.

من جانبه، أكد السيد رشدي الغلاييني مدير عام بنك فلسطين على أن افتتاح البنك لمكتب خدماتي في مقر وزارة الاقتصاد، ياتي ضمن سياسة بنك فلسطين التوسعية في كل المناطق والمراكز الخدماتية الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدماته الى كافة الشرائح، والى كل الأماكن التي يمكن أن يصلها منتفعوا الخدمات المصرفية والمالية. مثمنا الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد على رأسها معالي الوزير السيد زهير العسيلي في الموافقة على افتتاح المكتب الذي يهدف للتسهيل على المواطنين اجراء معاملاتهم بسرعة وسهولة.