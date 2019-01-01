  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

فيديو: هل نجح هاتف "سامسونغ" القابل للطي في اختبارات المتانة؟

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: هل نجح هاتف "سامسونغ" القابل للطي في اختبارات المتانة؟


وكالات / سما /

نشرت قنوات مختصة بشؤون التقنية فيديوهات وصور تظهر اختبارات هاتف "غالاكسي فولد" وقدرته على تحمل الصدمات والخدوش.

وبالنظر لتلك الفيديوهات يمكننا أن نلاحظ أن الشاشة الخارجية للجهاز والتي أتت بمقاس 4.6 بوصة كانت بقدرة جيدة على مقاومة الخدوش، على عكس الشاشة الداخلية المرنة، والتي تأثرت بالأدوات الحادة بشكل ملحوظ، ولم تتخط المستوى الثاني من اختبارات الخدوش الاعتيادية.

كما أظهرت الاختبارات أن الشاشة الكبيرة للهاتف أبدت مقاومة جيدة للصدمات والكسر، لكن المشكلات كانت تواجه حوافها بشكل رئيسي.

وأظهرت اختبارات أخرى أن الهاتف لا يتأثر إلى حد كبير بالنيران، فشاشته التي تعمل باللمس استمرت بالعمل حتى بعد تعريضها لألسنة اللهب بشكل مباشر.

#سامسونغ #اختبار

الأكثر قراءة اليوم

"من الألف إلى الياء" : إسرائيل تكشف من اعتدى على السعودية!

باشراف قطري .. صور: بدء إدخال معدات للمستشفى الميداني بغزة

شرط غانتس يرفضه نتنياهو : رئيس أول لحكومة وحدة

خلافات كبيرة بين نتنياهو وغانتس.. وريفلين قد يؤجل إعلان هوية المرشح لتشكيل الحكومة

طالع جدول قطع الكهرباء في منطقة رام الله حتى نهاية الاسبوع

نتنياهو ردا على خطاب الرئيس التركي: اردوغان كفاك كذبا

الأوقاف بغزة: نعاني نقصا بالموظفين وحوالي 1700 عامل يعملون براتب صفر!

الأخبار الرئيسية

معاريف : نتنياهو خطط لاغتيال شخصية قيادية في غزة ليلة اطلاق الصواريخ على اسدود

واشنطن تايمز : هل ينبغي لإسرائيل أن تجتاح غزة؟!

i

"من الألف إلى الياء" : إسرائيل تكشف من اعتدى على السعودية!

طالع : إعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الاسرائيلية

مرفق الرابط.. العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة