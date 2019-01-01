تعرفي كيف تدربين وتشجعين طفلكِ على الزحف

وكالات / سما /

يبدأ الأطفال في العادة بالزحف ما بين سن 7 و9 أشهر، ويحدث هذا الأمر عندما يكون الطفل مستعدًا للقيام بذلك، وقد لا يحتاج للتدريب على الزحف "الحبي"، ولكن يمكن للوالدين المساعدة في تحفيز الحركات التي تدفع الطفل إلى الزحف الأول.

ويبقى السؤال الأهم هل بالضرورة أن يزحف كل طفل، وهل الزحف مفيد له؟ تجيب اختصاصية طب الأطفال سلوان إبراهيم على هذا التساؤل بالقول: "ليس بالضرورة أن يزحف كل طفل، وأما عن فائدته فهناك خلاف على ذلك".

وتابعت سلوان في"فائدة الزحف تكمن بكونه يساعد الطفل على التنسيق بين أعضاء جسمه ويزيد قوته، ولكن نحن في العادة ننصح الأهل بأن ينام الطفل على ظهره، وذلك للوقاية من الموت المفاجئ، ومع ذلك يجب منحه ربع ساعة من النوم على البطن حتى تتعزز إمكانية الزحف لديه".

وأضافت: "على الرغم من نصحنا الأهل بتنويم الطفل على ظهره معظم الوقت، لكن يجب أن لا نمنعه من النوم على البطن بشكل دائم، لأن ذلك يؤدي لضعف عضلات البطن والأيدي".

وأوضحت بأن "عدم الزحف قد يؤدي لضعف في قوتهم العضلية وقد يستمر ذلك حتى في الكبر بحسب بعض الدراسات، لكن ما زال هناك خلاف على هذا الأمر"، وفق قولها.

وأشارت اختصاصية طب الأطفال سلوان ابراهيم إلى أن "طرق الزحف تختلف من طفل لأخر، فمنهم من يزحف وهو جالس، ومنهم وهم الأغلب يزحفون على البطن والركب".

طرق تدريب الطفل على الزحف

وأشار موقع "ستيب تو هيلث" في تقرير له إلى طرق يمكن للأهل استخدامها لتدريب وتشجيع أطفالهم على الزحف، وهي كما يلي:

وضع الطفل على صدره

عندما تضعين طفلاً على صدره، فإنك تشجعينه على استخدام العضلات التي تسمح له بالتحرك والزحف، وعادة ما يجلس الأطفال وينامون على ظهورهم، لذلك فإن وضعهم على الصدر عندما يكونون مستيقظين سيحفز مجموعة مختلفة من الحركات مثل رفع رؤوسهم.

وقد يشعر الطفل بعدم الارتياح في البداية، إذا كان الأمر كذلك فلا تتركيه في هذا الوضع لفترة طويلة، ومع ذلك استمري في المحاولة حتى يعتادوا على ذلك، أيضا يمكنكِ أيضا الاستلقاء على ظهركِ ووضع الطفل فوقك بحيث يكون صدره يلامس صدرك.

وضع أشياء أمام الطفل

عندما يشعر الطفل بمزيد من الراحة وهو مستلق على بطنه، ضعي شيئًا يثير الاهتمام أمامه ولكن بعيدًا عن متناول اليد، هذا سوف يشجعه على المضي قدما، قد تبدو الطريقة محبطة في البداية للطفل، ومع ذلك لا تقربي اللعبة أكثر، وعندها سترين كيف سيجد طفلكِ وسيلة للزحف والوصول إليها.

الزحف مع الطفل

يتعلم الأطفال من خلال الملاحظة، بالتالي إذا رأوا أنكِ تزحفين فسيعلمون أنه ممكن لهم أن يزحفوا، بالطبع هذا لا يعني أنهم سيزحفون بمجرد رؤيتكِ تقومين بذلك، ولكن على الأقل سيساعدهم ذلك على معرفة أنهم يستطيعون القيام به، وسيكون زحفكِ دليلا حيا لهم حول كيفية القيام بالزحف.

تعليق الألعاب

تعليق الألعاب فوق الطفل عندما يرقد على ظهره يساعد في تقوية ذراعيه وعضلات البطن، فألوان وأشكال الألعاب ستحفزهم للحركة ومحاولة الزحف حتى ولو كان زحفا موضعيا وذلك للوصل إليها.

وختم الموقع تقريره بتنبيه الأهل بضرورة مراجعة طبيب الأطفال في حال تأخر الزحف للكشف عليه ومعرفة إذا كان تقدمه في قدراته الحركية طبيعي أم لا.