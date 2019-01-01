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حواجز إسرائيلية تتسبب بأزمة مرورية على طريق نابلس - رام الله

الجمعة 20 سبتمبر 2019 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حواجز إسرائيلية تتسبب بأزمة مرورية على طريق نابلس - رام الله


رام الله / سما /

تسبب الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، بأزمة مرورية خانقة في عدة مقاطع من الطريق بين نابلس ورام الله.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال أغلقلوا حاجز حوارة جنوب نابلس، ما أدى لتكدّس مئات المركبات. كما جرى إغلاق حاجز زعترة، ما اضطر المواطنين لسلوك طرق عبر بلدة قبلان.

وانتشرت جيبات عسكرية على مدخل بلدة الساوية جنوب نابلس، وأغلق الجنود الطريق ما خلق أزمة مرورية خانقة.

كما أغلق جنود الاحتلال المدخل المؤدي لمدينة رام الله قرب عين سينيا. وكذلك حاجز بيت ايل قبل أن يعودوا لفتحه، وانتشروا كذلك قرب مستوطنة "عوفرا" ما خلق أزمة مرورية أيضًا.

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