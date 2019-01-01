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الشرطة تقبض على 3 أشخاص بحوزتهم اوراق نقدية مزيفة في ضواحي القدس

الخميس 19 سبتمبر 2019 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على 3 أشخاص بحوزتهم اوراق نقدية مزيفة في ضواحي القدس


القدس المحتلة / سما /

قبضت الشرطة على ثلاثة أشخاص من بينهم طفل قاصر وضبطت بحوزتهم 8 اوراق نقدية مزيفة فئة 100 شيقل داخل محال تجارية في بلدة حزما بضواحي القدس المحتلة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد تلقي عمليات شرطة ضواحي القدس بلاغ مفاده محاولة اشخاص تمرير اوراق نقدية لصاحب محل تجاري في بلدة حزما ويشتبه ان تكون مزيفة، على الفور توجهت شرطة المباحث العامة الى المكان وتمكنت من القاء القبض على 3 اشخاص ، وبالاستماع لأقوالهم افادوا بانهم ارادوا دفع ثمن فواتير لخدمات الاتصالات بالأوراق المضبوطة.

وأكدت الشرطة بانها احالت القاصر الى شرطة حماية الاسرة والاحداث واوقفت الاخرين تمهيدا لتسليمهم للجهات المختصة لتنفيذ المقتضى القانوني بحقهم اصولاً .

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