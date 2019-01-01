دليلك لارتداء البدلة الرسمية دون رابطة عنق

وكالات / سما /

رابطة عنق في منتصف الصدر، تقترب من حافة البنطال، وقميص بياقة عريضة ومستقيمة، وسترة "جاكت" بأطوال مناسبة، ذلك هو رؤيتنا ومفهومنا المتبع عن ارتداء البدلة الرسمية، ولكن هل يمكن ارتداء بدلة رسمية دون رابطة عنق؟

بدل إيطالية 2019

يتولد عن البعض انطباع بأن من يرتدي بدلة بلا رابطة عنق هو إنسان كسول أو سطحي ومتمرد ولا تهتم بالآخرين وغير جدير بالثقة، لمجرد أنك قد ذهبت إلى حدث مهم أو مناسبة رسمية مرتديا بدلة بدون ربطة عنق، ولكن إذا لم تكن من محبي رابطات العنق فإليك الطريقة المثالية لتبدو بدلتك بمظهرها الرسمي دون أن ترتدي رابطة العنق.

عليك أن تضع بعض الأمور في حسبانك إذا كنت تريد ارتداء بدلة دون استخدام رابطة العنق، أولها عند اختيار البدلة من الضروري أن تكون مناسبة لمقاس جسمك، وذلك من أهم الأمور إذا اردت ارتداء البدلة دون رابطة عنق.

موديلات البدل 2019

كما يجب أن تعرف أن ارتداء البدلة دون رابطة عنق قد يكون مناسبا للمناسبات غير الرسمية، بشكل أكبر من اجتماعات العمل المهمة والمناسبات الرسمية، وعند ارتدائها دون رابطة عنق عليك أن ترتدي أقمشة خفيفة وألوانا فاتحة، وقميصا غير رسمي، مثل الأكسفورد الكلاسيكي، والشامبراي والدينيم.

كما يجب عليك أن تبتعد عن ارتداء القمصان ذات الياقة العريضة كثيرا، وأن تكتفي بقميص بياقة مستقيمة وفي اتجاه عمودي ولا تغلق جميع أزار القميص واترك العلوي منها مفتوحا لتكون إطلالتك أكثر عصرية، أو ترك زرين من الأعلى مفتوحين، ولكن مع الوضع في الاعتبار ألا تكون الملابس الداخلية ظاهرة.