7 أسرار تجعلك أكثر أناقة وجاذبية

وكالات / سما /

المرأة التي تفهم أنوثتها وتفتخر بها هي نفسها التي تعرف كيف تصبح أكثر أناقة وجاذبية. والشيء الذي يجعلها جذابة هو عدم قلقها من أي عيوب جسدية، إذ تحاول إصلاح ما يمكن، وتحيط نفسها بالأناقة والسحر، لأن الأناقة هي سر جمالها.

يميل أغلب الرجال إلى المرأة الأنيقة والبسيطة في نفس الوقت، فالمرأة التي ترتدي ملابس ملفتة بشكل كبير، لم تعد تلفت نظر الرجل، إذ أصبح يفضل تلك التي ترتدي ملابس بها لمسة جمال وبساطة، لأن بكل بساطة، الأناقة لا تعني ارتداء الملابس باهظة الثمن أو المبالغ فيها، بل تعني الثقة بالنفس وارتداء ما هو ملائم وبسيط، وكيفية جعل الآخرين يشعرون بمدى ثقتك بنفسك.

بعض النساء تتساءلن كيف يمكن أن تصبح أنيقات وجذابات، سنجيب عن هذا التساؤل في مقالنا هذا.

1. الشعر

إحرصي دوماً على تصفيف شعرك بعيداً عن المبالغة وتركه نظيفاً. فالشعر هو تاج المرأة وهو من الأشياء المهمة التي يميل إليها الرجال.

2. ماكياج خفيف وناعم

كلما كان الماكياج خفيفاً ازداد وجهك إشراقاً وحيويَة. فهذا لا يعني أنَك ستكونين أقل جمالاً، بل ستظهرين بإطلالة أكثر رقَة وأنوثة.

3. الكعب العالي

فالكعب العالي يمكن أن يجعل شكل جسد المرأة يتبدل، ويبرز منحنياتها بشكل أكبر، لذلك فان المرأة التي ترتدي الكعب العالي تكون مثيرة بالنسبة للرجال.

4. العطرالمناسب

العطر النسائي يمثل أحد العناصر الجاذبية المهمة في المرأة ويجب استخدامه بشكل مناسب ومضبوط. فالرائحة الشديدة قد تكون مزعجة ومثيرة للحساسية. وطبقاً لنسبة 70 في المائة من الرجال، فإن اللمسات الخفيفة من العطر النسائي تمنح المرأة جاذبية كبيرة.

5. الألوان الهادئة

بالنسبة للرجل، تحدد الملابس وألوانها شخصية المرأة وتعكس مزاجها، لذلك اختارى ملابس بألوان هادئة، فالرجل لا يحب الألوان القوية باستثناء اللون الأحمر الذي يعتبره لوناً لا يُقاوم.

6. التنانير القصيرة

تلفت التنورة القصيرة نظر الرجل، لكن لابد أن تناسب التنورة جسد المرأة.

7. الجينز

يفضل بعض الرجال البنطلون الجينز على المرأة فهو يظهر أنوثتها، لذلك انتبهي إلى مقاسه، فلا تختاريه أضيق حتى لا يبدو مبتذلاً ولا أكبر من مقاسك الفعلي، وانتبهي أيضاً إلى قصته لتتناسب مع شكل جسدك.