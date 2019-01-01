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البيرة: يوم طبي مجاني لطلبة طب جامعة القدس

الخميس 19 سبتمبر 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT


البيرة / سما /

نفذ طلبة الطب من جامعة القدس يوما طبيا مجانيا بعنوان "يوم فلسطين الطبي"، اليوم الخميس، في مركز البيرة الثقافي.

وشمل اليوم الطبي الذي أقيم بالتعاون مع وزارة الصحة، ومحافظة رام الله والبيرة، فحوصات الطب المخبري، وخدمات علاجية، والصحة العامة، والتوعية بمرض سرطان الثدي، إضافة إلى توفير زاوية خاصة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم.

وقال المنسق ليوم فلسطين الطبي مصطفى الخواجا: "شارك في اليوم الطبي 55 طالبا وطالبة من كلية الطب في جامعة القدس، من تخصصات البشري والأسنان، والعلاج الطبيعي والصحة العامة، إضافة إلى الطب المخبري من ضغط الدم والسكري".

وأضاف انه تم تقديم فحص النظر، والتوعية والكشف عن سرطان الثدي، إضافة لوجود طبيب عام، وطبيب باطني، وآخر للعظام، مع تقديم العلاج الطبيعي، والأسنان".

بدوره، قال مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة أنس الديك إن الوزارة تسعى إلى التأكيد على دور الوزارة الفعال في دعم طلبة الطب بمختلف الجامعات، وتقديم الخدمة العلاجية لهم، لتعزيز دورهم في خدمة المجتمع".

وأضاف ان ذلك يساعد الطلبة على كسب الخبرة في كيفية إجراء الفحوصات للمواطنين، وتقديم العلاج الأمثل لهم، وذلك عبر التطبيق العملي، الأمر الذي سيطور مهاراتهم وقدراتهم.

وأشار إلى أن القائمين على اليوم الطبي المجاني طلبة الطب من جامعة القدس، وندعم كوزارة مثل هذه المشاركات المجتمعية والطبية في تنظيم أيام علمية طبية هدفها نشر الوعي، وإجراء الفحوصات الطبية للناس، وبعض الاجراءات الطبية التي تخدم أبناء شعبنا بشكل مجاني".

 
#جامعة القدس

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