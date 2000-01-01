شركة "فيفو" الصينية تكثف من تطوير الهواتف بتكنولوجيا الجيل الخامس

وكالات / سما /

كثفت شركة "فيفو" الصينية للهواتف الذكية من تطوير الهواتف المحمولة العاملة بتكنولوجيا الجيل الخامس بطرحها هاتفين ذكيين قادرين على العمل بتكنولوجيا لاسلكية فائقة السرعة في أقل من شهر واحد، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأربعاء.

وكشفت الشركة أمس الأول الاثنين عن إصدارين للجيل الخامس والجيل الرابع من "ناكس 3"، أحدث منتج لسلسلة "ناكس" المتميزة، بعد حوالي 25 يوما من إطلاقها هاتف "آي.كيو.أو.أو.برو" أول هواتفها الذكية بتكنولوجيا 5 جي.

ويتميز الإصدار بشاشة منحنية ذات قياس 6.89 بوصة وكاميرا رئيسية 64 ميجابكسل وبطارية 4500 مللي أمبير لتلبية متطلبات الطاقة لتكنولوجيا الجيل الخامس، حيث يبلغ سعر الهاتف الجديد 5698 يوانا (حوالي806.4 دولار أمريكيا)، وتم تزويده بأحدث تقنيات الهوائيات والذكاء الاصطناعي للشركة ويمكن أن يدعم شبكات 5 جي لأكبر ثلاث شركات اتصالات في البلاد.

وأصبحت الوظائف الذكية والكاميرات القوية والتوافق مع تكنولوجيا الجيل الخامس من ساحات المنافسة الناشئة لمشغلي الهواتف الذكية في الصين، حيث تشهد السوق تباطؤا.

وطرحت شركات صناعة الهواتف الذكية، بما فيها زد.تي.أي وهواوي وسامسونج، هواتف محمولة بتكنولوجيا الجيل الخامس في الصين بعد أن منحت الحكومة الضوء الأخضر للاستخدام التجاري للجيل الخامس في حزيران/يونيو الماضي، حيث قالت شركة "فيفو" التي تتخذ من مدينة دونجقوان مقرا لها إنها تقدمت بطلب للحصول على أكثر من 2000 براءة اختراع للجيل الخامس، كما أنها تجري أبحاثا وتطوير لتكنولوجيا 6 جي.

ومن المتوقع أن تكون الصين أكبر سوق للهواتف الذكية بتكنولوجيا 5 جي، حيث من المحتمل أن تصل مبيعات هواتف 5 جي إلى 80 مليون وحدة في عام 2020، وفقا لتقرير صادر عن شركة معلومات السوق للتحليلات الاستراتيجية.