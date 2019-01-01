رسالة مفتوحة إلى الشيخ احمد بحر..بقلم: مروان ابو شريعة

كيف لك ان تعتبر أن الرئيس غير شرعى وانك انت الشرعىعلى الرغم انه قد تم انتخابه من قبل الشعب مثلك مثله؟.

لا زلت أذكر لقاءأ جمعنى مع عضو تشريعى عن حركة حماس عشية الانتخابات الرئاسية ويومها طالبت هذا العضو أن يقنع حماس بتقديم مرشحا للانتخابات الرئاسية فرفض الفكرة ودافع عن موقف حماس . وقد انتقد هذا العضو يومها الشيخ حسن يوسف بسبب انتقاده العلنى لموقف حماس لعدم ترشيحها احد للانتخابات الرئاسية.



وعلى الرغم ايضا اننا درسنا فى الجامعة فى مدخل دراسة القانون :(أن من يملك الانشاء يملك الإلغاء ) وان السلطة بكافة هيئاتها (رئاسة وتشريعى) قد أنشأت بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية.

فاذا كنت يا شيخ احمد بحر تعتبر أن الرئيس غير شرعى وانك انت الشرعى واذا اردنا أن نجاريك ونعتبر الرئيس غير شرعى و"ملعون والدين" .

طيب أثبت لنا انت ولو لمرة واحدة فى العمر انك نائب عن الشعب وليس نائب عن حكومة غزة .

مرة واحدة أثبت لنا انك نائب عنا وتتبنى قضية واحدة من قضايانا وهمومنا ومشاكلنا وأعقد جلسة واحدة للتشريعى الذى لا ينعقد الا من أجل الاجندات الحزبية وتأجيج نار الانقسام فقط والطعن فى شرعية ابو مازن واطلاق التصريحات التى تصب الزيت على النار .

مرة واحدة يا سيدى الشيخ اعقد جلسة واشرح فيها لكل الشعب عن إيرادات الحكومة وأوجه صرفها .

مرة واحدة اعقد جلسة أفصح فيها للشعب عن عوائد الدخان والمعسل( التى نقدر إنها وحدها فقط قادرة على تسديد رواتب موظفين غزة).

وبدون عوائد البترول وبدون عوائد الغاز والكهرباء التى تدفع قطر ثمنها مجانا لأهل غزة .

مرة واحدة يا سيدى الشيخ اشرح للشعب لماذا لا تدفعون رواتب المعلمات والمعلمين والممرضين والممرضات (١٢٠٠شيكل كل ٤٠ يوم.. حرام عليكم)؟ ورواتب الشرطة المساكين على مفارق الطرقات تحت لهيب الشمس فى النهار ثم يداهمهم ليلا شخص مصاب بالتهاب دينى فى الدماغ فيقتلهم.

اشرح لنا لماذا لا تعطوهم رواتبهم كاملة غير منقوصة وانتم تملكون المال الكافى ( ما لم تثبتوا عكس ذلك بأدلة قاطعة).

أذا كنت نائبا عن الشعب اشرح للشعب اين تذهب عوائد ترخيص السيارات الخيالية (٢٢٠٠ شيكل للسيارة الملاكى) وأكثر من ١٠٠ ألف مركبة فى البلد.

اشرح للشعب كم تبلغ عوائد معبر كرم ابو سالم ومعبر صلاح الدين وأين تذهب هذا الاموال.

اشرح للشعب عوائد المحاكم النظامية والشرعية.

اشرح للشعب عوائد الطابو وسلطة الأراضى الحكومية التى بعتموها واجرتموها. وأراضى الأقساط والأرقام الفلكية التى جمعتموها .

اشرح للشعب عوائد سلطة المياة (٤٠٠٠شيكل الى ٨٠٠٠) عن كل بئر مقابل صفر من الخدمات.

اشرح للشعب عن عوائد وزارة الاقتصاد وعن مسجل الشركات (٤٦٠٠ شيكل عن ابسط أنواع الشركات مقابل صفر خدمات) مع أن هذة الشركات يؤسسها العمال ليس للتجارة وانما فقط للحصول على تصريح تاجر للعمل فى إسرائيل وكيف تلزموهم قهرا بالانضمام إلى الغرفة التجارية ودفع الرسوم مع أن القانون لا يعطيكم هذا الحق يا حارس القانون.

اشرح للشعب عن عوائد ضريبة الدخل وعوائد ضريبة القيمة المضافة .

اشرح للشعب عن عوائد وزارة السياحة( ٥٠٠٠شيكل من كل شاليه مقابل صفر خدمات).

اشرح للشعب عن ثمن الكهرباء السوداء (٤شيكل للكيلو وات . اى ٨ اضعاف السعر الطبيعى ) فاذا كان السبب هو تكلفة السولار فأين يذهب الفرق الهائل فى سعر السولار.

اشرح للشعب اين تذهب أمواله خصوصا أنكم لا تقدمون خدمات فشيكات الشؤون الاجتماعية والفقراء تغطيها السلطة الغير شرعية "الملعونة الوالدين" .

اما وزارة الصحة فالعلاج الخارجى تغطيه السلطة الغير شرعية ملعونة الوالدين . واما الدواء فالحمد لله معظمه مقطوع فى المستشفيات حتى الأمراض المزمنة ولقد عانيت شخصيا منذ شهور لأبنتى المصابة بنوبات كهربائية لتوفير الدواء بشكل شخصى من مصر ومن إسرائيل وهناك الآلاف من الناس لا يستطيعون القيام بذلك ولا يملكون وإنما ينظرون إلى مرضاهم نظر المغشى عليه من الموت .

واما التعليم فاشرح للشعب كم مدرسة اقمتم منذ ١٢ عام والنتيجة اكثر من ٥٠ طالبة أو طالب فى كل فصل .

يا سيدى الشيخ دع عنك تصريحات التشقق والانقسام الحزبية التى لا تزيد الناس الا يأسا واحباطا وهما وكأن الله قد خلقك وكأن الشعب قد انتخبك فقط لهذة التصريحات الحزبية المدمرة.



وحتى عندما كانت السلطة تدافع عن حركة حماس فى الامم المتحدة ضد تهمة الارهاب لم تقتنع بذلك وذهبت لتخاطب مفوض الامم المتحدة منفردا لوحدك مع انك لم تقدم او تاخر ولم يستمع لك احد .

دع عنك هذة التصريحات وكن نائبا وعينا للشعب الذى انتخبك واصطحب فريقا موثوق به شعبيا من الخبراء والمحاسبين الاكفاء والصحفيين الشجعان واضمن لهم رواتب محترمة تضمن نزاهتهم وعفتهم من طرق الحرام، ثم اذهب وافحص معهم ملفات الحكومة ورقة ورقة وايصال ايصال والارقام المتسلسلة لهذة الايصالات وافحص المناقصات الحكومية ومناقصات الجمعيات وكيف يتم ترسيتها على المقاوليين وكيف يتم مراقبتهم ثم انشى موقعا الكترونيا يُمَكن كل الشعب من الوصول الى كل المعلومات والحقائق حول اموالهم وموارد بلدهم.

هكذا تبنى المجتمعات المعاصرة والمتحضرة.

يا سيدى الشيخ اذا لم تفعل ذلك وتقتصر على التصريحات الحزبية فانت كمن يصلى النفل ويترك الفرض وهذا نكران للامانة التى مُنحت لكم قبل ١٣ عام.

يا سيدى الشيخ افعل ذلك خيرا لك عسى ان تكسب ثقة الناس فى اى انتخابات قادمة .

وانت تعلم علم اليقين ان هذا الشعب يمهل ولا يهمل .ويستبدل ولا يتبدل.

يا سيدى الشيخ : لا شرعية الا لمن يخدمنا ويسهر على راحتنا ويؤمن مستقبل اطفالنا الذين يولدون والذين لا زالوا فى ظهور آبائهم.

يا سيدى الشيخ : الحكم لا يعنى السيطرة على حياة الناس ومقدراتهم وإنما يعنى ان الحكومة اجيرة عندهم .

وكيف تسترضيهم وتخاف منهم

نحن لسنا راضون عنك ولا عنك ولا عن جلسات التشقق والتفتيت حتى تفعل ما هو مطلوب منك اولا.

وأنهى حديثى بدعاء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم : ( اللهم من تولى من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فأشقق عليه ومن رأف بهم فارأف به.

والسلام ختام.

ملاحظة اخيرة:

النصيحة للمسؤول لا تكون فى السر وانما فى العلن . وذكر عيوب المسؤول ليس غيبة .

وقد اباح الامام الغزالى الغيبة فى ثلاث "المسؤلية العامة والخطبة والجوار" .