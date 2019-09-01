العمادي يشن هجوما على مصر: تكسب ماديا من الحصار على غزة والانقسام الفلسطيني

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شن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، هجوما شرسا على مصر، متهما إياها باكتساب أرباح مادية من الحصار على غزة واستمرار الانقسام الفلسطيني.

وأضاف في حوار مع قناة "الجزيرة" القطرية نشر بالإنجليزية "الشعب الفلسطيني في غزة هو الضحية الحقيقية للحصار الإسرائيلي المصري". حسب تعبيره

واتهم العمادي قائلا "تستورد غزة منتجات بقيمة تزيد عن 45 مليون دولار من مصر شهريًا (..) المخابرات المصرية والجيش المصري يربحون عمولات بقيمة 15 مليون دولار شهريا، على البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة عن طريق سيناء،

حكومة حماس ، بدورها ، تجني حوالي 12 مليون دولار من الضرائب المفروضة على الواردات. الباقي هو القيمة الفعلية للمنتجات".

وحول عمله في غزة بعد أن انتهت مشاريع إعادة الإعمار القطرية التي استمرت ست سنوات، أوضح العمادي أن بلاده تنفق حوالي 30 مليون دولار شهريًا على احياجات في غزة، بما في ذلك تمويل السولار والمشاريع الاقتصادية ومساعدة الأسر المحتاجة.

و قال إنه لا أمل في تحقيق السلام بين الفصائل الفلسطينية أو الفلسطينيين وإسرائيل في المستقبل القريب .

وأوضح العمادي إن "السبب وراء تشاؤمه هو أن الكثير من الناس والأحزاب ، محلياً وفي المنطقة ، يستفيدون مالياً وسياسياً من إبقاء غزة في حالة من النسيان."

وقال العمادي إنه حارب العقبات السياسية والبيروقراطية الإسرائيلية والقتال الفلسطيني "من أجل استكمال مشاريعه لصالح سكان غزة"

وفيما يلي نص الحوار (اللغة الإنجليزية) .. (اضغط هنا ) :

الجزيرة: كانت هناك صواريخ أطلقت من غزة على إسرائيل وقتلت إسرائيل المزيد من الفلسطينيين على الحدود. لماذا يتأرجح الوضع في غزة ، واحتمال الحرب يلوح في الأفق باستمرار؟

محمد العمادي: الوضع في غزة يشبه رجلاً يسير على حبل مشدود ، ويحاول الحفاظ على توازنه وعدم السقوط بينما الجميع يسخرون منه ويحاولون أن يفقده توازنه ويسقط. غزة هي مكان يحاول فيه الإسرائيليون والمصريون والسلطة الفلسطينية وحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى تقويض بعضهم البعض والفوز بالسلطة.

الوضع معقد لدرجة أنه في المستقبل القريب ، لا أعتقد أنه سيكون هناك سلام بين حماس أو فتح أو بين إسرائيل والفلسطينيين.

في حين أن المصريين يقولون علنًا أنهم يحاولون تسهيل المصالحة الفلسطينية ، فإنهم يستفيدون مالياً من الانقسامات والحصار.

الجزيرة: ما الذي يجعلك تقول إن مصر تستفيد مالياً من هذا؟

العمادي: تستورد غزة منتجات بقيمة تزيد عن 45 مليون دولار من مصر شهريًا. ومن هذا المنطلق ، تحصل المخابرات المصرية والجيش المصري على حوالي 15 مليون دولار بسبب العمولات التي تقوم بها على المنتجات الرئيسية المستوردة مثل الوقود والسجائر وغاز الطهي. حكومة حماس ، بدورها ، تجني حوالي 12 مليون دولار من الضرائب المفروضة على الواردات. الباقي هو القيمة الفعلية للمنتجات.

الشعب الفلسطيني في غزة هو الضحية الحقيقية للحصار الإسرائيلي المصري والتفتت السياسي الفلسطيني الداخلي.

الجزيرة: أنت تقول إن لديك علاقة ممتازة مع الإسرائيليين والقيادة الفلسطينية - حماس في غزة ، لتصبح قناة مستتر بين حماس وإسرائيل. لا يزال هذا هو الحال؟

العمادي: تتمتع قطر بعلاقات ممتازة مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين. رغم أن ذلك لم يكن سهلاً ، فقد سهل وجودنا الهدوء على الحدود مع غزة على الرغم من اندلاع العنف في بعض الأحيان. نحن نحظى باحترام كبير من قبل كليهما.

الجزيرة: ظل سكان غزة يشكون دائمًا من انقطاع الكهرباء المزمن ويعيشون مع ثماني ساعات فقط أو أقل من الكهرباء يوميًا. ماذا تفعل للمساعدة في هذا؟

العمادي: على الورق ، يوجد في غزة ما مجموعه 200 ميجاوات يتم توفيرها من خلال الخطوط الإسرائيلية ومحطة كهرباء تجارية يتم تشغيلها وتمويلها من خلال منحة قطرية للوقود بقيمة 10 ملايين دولار.

تتمثل الخطة التي نتفاوض عليها حاليًا مع شركة إسرائيل للكهرباء في بناء نظام خطوط كهرباء بقوة 161 كيلوواط يمكنه القضاء على خطوط الجهد المتوسط ​​الحالية القادمة من إسرائيل. من شأن نظام الخطوط عالية الجهد هذا أن يزيد من قدرة الكهرباء على شراء غزة من إسرائيل. على الرغم من أن النظام الذي يبلغ طوله 161 كيلووات سيمكن غزة من زيادة قدرتها على توفير إمدادات الطاقة الكهربائية ولكن بقدر ما تستطيع البنية التحتية الكهربائية المحدودة.

الجزيرة: ما هو عملك الرئيسي في غزة الآن بعد أن انتهت مشاريع إعادة الإعمار التي استمرت ست سنوات؟

العمادي: ننفق حالياً حوالي 30 مليون دولار في غزة. من هذا ، نحن ندفع 10 ملايين دولار لشراء الوقود لتوليد الكهرباء ، 100 دولار لكل 100000 عائلة فقيرة في غزة. يذهب الباقي لتمويل المشاريع الاقتصادية الصغيرة.