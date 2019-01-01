جدل في مصر بعد "حادث" الفنان حكيم .. ما القصة؟

وكالات / سما /

هاجمت نقابة الموسيقيين في مصر، الفنان الشعبي "حكيم"، بعدما قالت إنه افتعل إصابته بحادث سير كبير لنيل تعاطف الجمهور.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، قوله إن الفنان حكيم افتعل خبر تعرضه لإصابة في حادث سير كبير.

وأضاف مرتضى، في تصريحه لقناة "الحدث اليوم"، أن النقابة "متعجبة مما يحدث، فمنذ يومين استيقظنا على خبر إصابة حكيم في حادث كبير على طريق السويس، وبعد ذلك قام المخرج بتكذيب هذا الخبر، وقال إن الحادث كان لسيارة تسير بجانبه".

وتابع "حرصنا في نفس اليوم على الاتصال بحكيم للاطمئنان عليه، وأكدت لنا مديرة أعماله أنه بخير، ولم يتعرض لأي حادث، وعلى هذا الأساس أصدرنا بيانا لطمأنة الجمهور".

وأردف قائلا "وبعدها، فوجئنا بقيام حكيم بنشر فيديو له ويده مربوطة، مدعيا أنه تعرض إلى حادث، وطلب من جمهوره الدعاء له".

وختم مرتضى تصريحه بالقول "للأسف المطرب لم يحترم جمهوره ولا الإعلام ولا النقابة التي هرولت خلفه للاطمئنان عليه".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المطرب الشهير البالغ من العمر 57 عاما.