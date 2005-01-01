وكالات / سما /

إن أفضل أحذية كاجوال رجالي للعمل هي تلك النوعيات من الأحذية التي تتمتع بعدة مميزات أساسية تمنحها للرجل داخل تلك البيئة الرسمية، والتي يمكن حصرها في منح الشعور بالراحة عند الارتداء والحركة، وبالطبع مع المحافظة على أناقة المظهر الخارجي وأخيراً هو حتمية عدم خروج أفضل أحذية كاجوال رجالي بمظهر الرجل الخارجي عن الإطار الرسمي الذي تتميز به بيئة العمل خصوصاً لأصحاب الأعمال المكتبية داخل الشركات والمؤسسات.

ولأن مظهر الرجل الرسمي داخل بيئة العمل لا يعني على الإطلاق التمسك بالملابس والأحذية ذات الطابع الكلاسيكي البحت، فإن التقرير التالي وبحسب موقع fashion beans سيعرض مجموعة من أفضل أحذية كاجوال رجالي سوف تضمن التجدد والأناقة والراحة للرجال داخل العمل.

1- أحذية الديربي الرجالي

تحتل أحذية الديربي الرجالي Derby shoe مكانة مميزة في قائمة أفضل أحذية كاجوال رجالي، فهي مريحة وأنيقة، والأهم أن أحذية الديربي الرجالي Derby shoe تفتح العديد من الخيارات أمام الرجل في انتقاء الألوان التي تتناسب مع ملابس الرجال الخاصة بالعمل.

ولعل ما يجب مراعاته عند اختيار اعتماد أحذية الديربي Derby shoe من بين قائمة أفضل أحذية كاجوال رجالي هو مراعاة الرجل لتجانس وتناغم لون الحذاء مع الملابس وخاصةً لون البنطلون.

2- الأحذية الرياضية الرجالية

خلال العقد الماضي توسع الاعتماد على الأحذية الرياضية داخل دور الأزياء والأناقة الرجالية، فلم تتحول الأحذية الرياضية إلى أحد أهم أنواع الأحذية الرجالية فحسب، بل أصبحت من أفضل أحذية كاجوال رجالي داخل العمل، فهي مريحة بفضل النعل المطاطي المميز لها وأنيقة، وأهم من ذلك أنها تتوافق مع البنطلونات الرجالي القماشية الكلاسيكية وبنطلونات التشينو chino الأكثر شيوعاً واستخداماً داخل العمل.

وبطبيعة الحال فإن اختيار الأحذية الرياضية كأحد أنواع أحذية كاجوال رجالي ليس أمراً عشوائياً، فمراعاة ارتفاع جودة الجلد المستخدم في الأحذية الرياضية أمر غير قابل للنقاش لمنح الرجال الأناقة والجاذبية والتميز، كما أن الاعتماد على الألوان الأساسية مثل الأسود والأبيض يظل دائماً هو الاختيار الأمثل.

3- أحذية تشيلسي الرجالية

لا تعد أحذية تشيلسي الرجالية Chelsea Boots واحدة من أهم وأفضل أنواع أحذية كاجوال رجالي بسبب أناقتها فقط، فتلك الأحذية الإنجليزية تمتد عراقتها لمناطق غرب العاصمة الإنجليزية لندن منذ ستينيات القرن الماضي حيث كانت اختيار النجوم والمشاهير المفضل في تلك الحقبة الزمنية.

ومع التطور الزمني واتساع وانضمام أحذية تشيلسي الرجالية Chelsea Boots إلى قائمة أفضل أحذية كاجوال رجالي سواء داخل أو خارج العمل فإن اعتماد تلك الأحذية على بنطلون جينز رجالي وقمصان الأكسفورد القطنية يمنح الرجل الأناقة والطلة الجذابة الفريدة من نوعها بين الآخرين.

4- أحذية البروغ الرجالية

نبقى داخل المملكة المتحدة من أجل استعراض أحذية بروغ Brogues shoes أحد أروع أحذية كاجوال رجالي سواء على صعيد الأناقة أو العراقة العراقة أيضاً، فتلك الأحذية الاستكتلندية ستكون صفقة ناجحة بكل المقاييس بكل تأكيد، فهي مريحة وأنيقة، والأهم أنها تتماشى بأريحية كبيرة على مختلف ألوان البنطلونات الرجالي؛ لأنها تتوافر بعدة ألوان وأشكال مختلفة تمنح الرجل حرية كبيرة في الاختيار.

5- أحذية أكسفورد الرجالية

في فصل الشتاء تظهر أحذية أكسفورد Oxford Boots كأحد أكثر أحذية كاجوال رجالي ملاءمة للعمل، فتلك الأحذية الجلدية طويلة الرقبة رائعة للغاية، وتضيف لمسة من الأناقة التي تجمع بين كل نقاط قوة طلة الكاجوال الرسمية خصوصاً وأن أحذية أكسفورد Oxford Boots رائعة مع بنطلونات الجينز الرجالي بكافة ألوانها، كما أنها بكل تأكيد لن تخذلك على الإطلاق إذا اعتمدتها خلال فصل الشتاء على بناطيل الصوف الرجالية.

ولعل أبرز ما يميز أحذية أكسفورد Oxford Boots أنها لا تلزم الرجل باعتمادها فقط داخل بيئة العمل الرسمية، بل على العكس تماماً تعد تلك الأحذية طويلة الرقبة من أفضل أحذية كاجوال رجالي على صعيد الأناقة خلال ظهور الرجل في خارج العمل وفي المناسبات النهارية الخفيفة.

6- أحذية لوفر رجالي

إن أحذية اللوفر الرجالي Penny Loafers تشتهر دائماً بأنها أحد أنواع أحذية كاجوال رجالي الخفيفة التي تتواجد بألوان متعددة مستمدة من استخدام عدة خامات في صناعتها، فأحذية اللوفر الرجالي Penny Loafers متواجدة بأشكالها الجلدية الفخمة عالية الجودة وهي الملائمة لفصل الشتاء البارد، كما يمكن التأنق بارتداء أحذية اللوفر الرجالي Penny Loafers الشمواه "القطيفة" خلال فصلي الربيع والصيف.