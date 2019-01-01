العسيلي: يجب حشد مشاركة القطاع الخاص العربي في مؤتمر الاستثمار في فلسطين

القاهرة /سما/

أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ضرورة حشد مشاركة القطاع الخاص العربي، في المؤتمر العربي الأول للاستثمار في دولة فلسطين، والمقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة قبل نهاية العام الجاري، لما يمثله من أهمية استراتيجية لاقتصادنا، ويعزز من إمكانيات تنفيذ استثمارات عربية واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال لقائه مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمد الربيع، ونائب الأمين العام للاتحاد العربي للاستثمار والتطوير عدنان العقاري، وعدد من المسؤولين ورجال الاعمال، في القاهرة، اليوم السبت، تحضيرا للمؤتمر الذي سيعقد برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.

وتحدث العسيلي خلال اللقاء، عن رؤية الحكومة الفلسطينية لإحداث تنمية اقتصادية، من خلال استراتيجية العناقيد المتخصصة في القطاعات المختلفة، التي ستعزز من قدرة اقتصادنا الوطني بالانفكاك التدريجي عن اقتصاد دولة الاحتلال، والجهود المبذولة لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال وتوسيع القاعدة الإنتاجية في مختلف المجالات.

وأكد أنه سيتم اتخاذ خطوات من شأنها وضع خطة تنفيذ المؤتمر، بما يضمن نجاحه في تنفيذ استثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.

يشار الى أن العسيلي ترأس أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي انعقد بالجامعة العربية برئاسة دولة فلسطين، والذي أكد وزراء الاقتصاد والتجارة العرب في ختام أعماله استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني، من أجل تعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.