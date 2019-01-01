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المعارك العسكرية مع غزة لن تجدي نفعاً

قناة عبرية: غزة شوكة في حلق إسرائيل يتوجب التعامل معها بطريقة العصا والجزرة

السبت 07 سبتمبر 2019 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: غزة شوكة في حلق إسرائيل يتوجب التعامل معها بطريقة العصا والجزرة


القدس المحتلة / سما /

قال روني دانييل المراسل العسكري للقناة الـ12 العبرية، يوم السبت، إنّ قطاع غزة شوكة في حلق اسرائيل ويتوجب التعامل معه بطريقة العصا والجزرة.

وقالت القناة  العبرية عبر موقعها الإلكتروني، تحت عنوان "المعارك العسكرية مع غزة لن تجدي نفعاً"، إنّنا لن ننجح في حل هذه مشكلة غزة حتى في الأفق البعيد، وأنا لا أقترح على الجمهور الإسرائيلي تصديق تصريحات القادة السياسيين الذين يعدون الجمهور بالقضاء على حكم حماس وردع القطاع.

وأضاف، أنّ غزة قضية ليس لها حل، لقد سبق وخرجت إسرائيل مرة تلو الأخرى في معارك عسكرية مع غزة، وحول تكرار ذلك أستشهد بقول العالم أينشتاين "الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة"، هذا مرض نفسي.

وتابع، يتوجب علينا التعامل مع غزة بطريقة العصا والجزرة، وإتخاذ خطوات نحوها، في مجالات واسعة وليس فقط إستخدام القوة العسكرية.

وأشار إلى، أنّ قوة الردع لن تجدي نفعا مع غزة في ظل وجود سكان يشعرون باليأس.

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