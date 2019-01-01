صور.. طعن مستوطنين اثنين قرب حاجز الياهو بقلقيلية

قلقيلية / سما /

أصيب مستوطنان، اليوم السبت، جراء تعرضهما للطعن من قبل فلسطيني في المنطقة القريبة من حاجز إلياهو في قلقيلية شمال الضفة الغربية .

وبحسب موقع "روتر نت" للمستوطنين، فإن فتى فلسطينيا هاجم المستوطنين وطعنهما ما أدى لإصابتها بجروح لم تحدد بعد.

وقالت نجمة دواد الحمراء أن مستوطنين اثنين، أصيبا بعد تعرضهما للطعن في منطقة كفر عزون بقلقيلية، وقد وصلا إلى نقطة تفتيش للجيش في حاجز إلياهو وجرى نقلهما للمستشفى ووصفت حالة أحدهم خطيرة.

وبحسب "قناة 13" العبرية، فقد أصيب أحدهما (17 عاما) بجروح خطيرة، بينما أصيب والده (60 عاما) بجروح متوسطة.

وقالت صحيفة معاريف، إن الجيش دخل لإجلاء المصابين وتم نقلهم لمستشفى مئير في كفار سابا.