أعراض التهاب العضلات والمفاصل

وكالات / سما /

قد تصاب عضلات الجسم بالتهابات العضلات والمفاصل من حين لآخر، فينتشر الشعور بالألم في المنطقة المصابة، قد يتحول إلى إعياء شديد للجسم في حالة الإصابة المزمنة بالعضلات، ولا ترتبط تلك الالتهابات بسن معينة للمصاب، بل قد تحدث لأي إنسان في أي فئة عمرية، ومن شأنها أن تعيقه عن أداء أعماله أو التحرك بسلاسة وأريحية.

أعراض الالتهابات

وتتنوع أعراض التهابات المفاصل بين الشعور بالآلام في المفاصل، أو تورم المفصل، أو المعاناة من تصلب المفصل، وخاصة في الصباح، أو المعاناة من انخفاض القدرة على تحريك المفصل، أو احمرار الجلد حول المفصل، وقد تزداد معدلات الإصابة بالتهابات المفاصل مع التقدم في العمر ويكون أكثر شيوعاً بين النساء أكثر منه عند الرجال، كما يرتبط بجينات محددة تزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل، أو قد يكون ناتجاً عن زيادة الوزن، وفي تلك الحالة يصاب المريض بالتهاب مفاصل الركبة.

أما أعراض التهاب العضلات، فتكون عبارة عن الألم العضلي التليفي، أو قصور الغدة الدرقية، أو تقلص العضلات، أو الإصابة بعدوى فيروسية مثل الأنفلونزا، أو التهاب العضلات، أو التهاب المفصل الروماتويدي، أو شد أو تمزق في العضلات أو الأربطة، ويجب الذهاب إلى الطبيب سريعاً في حال استمر الألم أكثر من ثلاثة أيام، أو إذا كان الألم شديداً أو غير مفسر، أو إذا ظهرت علامات الالتهاب مثل التورم أو الاحمرار في منطقة الألم.

علاج التهابات المفاصل والعضلات

ويمكن علاج حالات التهاب المفاصل وآلام العضلات، عن طريق تناول مسكنات الآلام مثل الترامادول أو الأسيتامينوفين، أو استخدام الأدوية الستيرويدية المضادة للالتهاب، فهي تعمل على تخفيف الألم ومعالجة الالتهابات، ولا يحتاج تناولها إلى وصفة طبية، وفي بعض الحالات يحتاج العلاج إلى التدخل الجراحي، عن طريق إصلاح المفصل أو دمجه، أو استبداله.

أما في حالة التهاب العضلات فيكون العلاج عن طريق العلاج البيولوجي، أو المعالجة بالفلوبولين المناعي، أو استخدام الأدوية الستيرويدية لتخفيف الالتهاب ووضعه في صورة كريم على المنطقة المصابة في الجسم، بجانب تناول الأدوية المضادة للروماتويد، أو ممارسة التمارين الرياضية بحذر ووفق توجيهات الاستشاريين والخضوع للعلاج الفيزيائي.

كيف تتجنب آلام العضلات

ويمكنك أن تتجنب آلام العضلات عن طريق ممارسة الإحماء وتمارين الشد والتمديد قبل ممارسة التمارين الرياضية، والقيام بتمارين إرخاء العضلات والتبريد عقب الانتهاء من التمارين الرياضية، بجانب شرب الماء باستمرار لإبقاء الجسم رطباً، وشد الجسم باستمرار في حالة الجلوس لفترات طويلة، بجانب ممارسة تمرين العضلات بشكل مستمر.

كم تحتاج عضلات البطن للظهور

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