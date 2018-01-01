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روما يتعاقد مع هنريخ مخيتاريان من آرسنال

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روما يتعاقد مع هنريخ مخيتاريان من آرسنال


وكالات / سما /

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الإثنين من خلال موقعه على شبكة الإنترنت عن انضمام اللاعب هنريخ مخيتاريان إلى روما الإيطالي.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن فريق المدفعجية مساء أمس أن لاعب خط الوسط سينضم إلى صفوف روما على سبيل الاعارة دون حق خيار الشراء مقابل 3 ملايين يورو.

وأحرز اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً أربعة أهداف في 22 مباراة مع آرسنال في الفترة الأخيرة ، لكن عدم مشاركته بانتظام مع المدرب آوناي إيمري دفعه إلى المغادرة.

وأكد البيان أيضاً أنه لا يوجد حق خيار للشراء بالنسبة إلى روما ، لكن فريق الذئاب مطالب بدفع ثلاث ملايين يورو مقابل عقد الإعارة مع مكافآت بقيمة 0.1 مليون يورو.

وانتقل مخيتاريان من مانشستر يونايتد إلى آرسنال في كانون الثاني / يناير 2018 مقابل مبلغ 34 مليون يورو ، لكنه خرج من التشكيلة في الموسم الماضي بسبب تراجع مستواه الفني.

وسيخوض مخيتاريان مع منتخب أرمينيا مباراة صعبة للغاية ضد منتخب إيطاليا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 هذا الأسبوع ، بعد أن سجل 27 هدفاً خلال 84 مباراة دولية.

#روما #مخيتاريان

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