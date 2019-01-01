  1. الرئيسية
  2. الصحة

تأثير القمر على صحة الإنسان ليس أسطورة

الجمعة 30 أغسطس 2019 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأثير القمر على صحة الإنسان ليس أسطورة


وكالات / سما /

للقمر وأطواره أثر كبير على الأرض. فمثلًا فإن حدوث المد والجزر في البحر يتأثر بجاذبية القمر، بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الشعاب المرجانية يتم التكاثر عندها في مرحلة اكتمال القمر. ولكن هل يؤثر القمر على صحة الإنسان؟؟

علاقة أطوار القمر المختلفة والدورة الشهرية عند النساء

أعتقد بعض القدماء أن هناك تزامناً بين أطوار القمر المختلفة والدورة الشهرية عند المرأة، واعتمدوا على ذلك لتحديد أفضل وقت لحدوث الحمل عند المرأة، وتحديد جنس الجنين.

لكن في دراسة حديثة، تم إثبات أنه لا يوجد هناك علاقة بين القمر وأطواره والدورة الشهرية، حيث تعتمد مدة الدورة الشهرية على حالة الهرمونات عند المرأة وعمرها، وفي حال حدث تزامن بين الدورة الشهرية وأطوار القمر، فإن ذلك قد حدث بمحض الصدفة.

علاقة أطوار القمر المختلفة والنوم

في إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن المشاركين في الدراسة قد تأثر نومهم خلال مرحلة إكتمال القمر، حيث أصبحت فعالية نومهم أقل. بعض الأشخاص يجدون صعوبةً في النوم تحت ضوء القمر الساطع ويعتبرون مراقبته أمراً رومانسيًا. في دراسة أخرى، تم دراسة علاقة أطوار القمر والنوم في غرفة مظلمة بعيداً عن ضوء القمر، وتم إيجاد نفس النتيجة أن نوم المشاركين تأثر في مرحلة اكتمال القمر وقلّت مستويات هرمون الميلاتونين عندهم خلال هذه المرحلة.

علاقة أطوار القمر المختلفة والصّحة النفسية

هناك اعتقاد أن بعض الأشخاص قد تزداد التصرفات الهجومية أو العدوانية عندهم في مرحلة اكتمال القمر. وقد وجدت إحدى الدراسة عام 1984 أن نسبة الجريمة قد زادت في هذه المرحلة. ووجدت أخرى أن عدد دخولات المراكز النفسية قد زادت في هذه الليالي. في المقابل، ونفت دراسات أخرى هذه العلاقة، وأوضحت أن الإنسان مسؤول عن أفعاله ولا علاقة للقمر أو لا أية عوامل طبيعة أخرى على تصرفات الإنسان.

#القمر #الصحة

الأكثر قراءة اليوم

"مرحلة جديدة": ترامب "كابوس" نتنياهو.. و "تسريبات استفزازية قد تقود للتصعيد"

بالاسماء.. الداخلية بغزة تُجري تغييرات تطال 18 قيادياً في الأجهزة الامنية

القاهرة : الأمن يلقي القبض على مذيع التليفزيون المصري

مفتى سلطنة عمان يفسر سبب تبادل الزيارات مع "إسرائيل"

مرفق الرابط.. وزارة التعليم بغزة تنشر النتائج النهائية لمقابلات توظيف المعلمين الجدد 2019

عودة وفد حماس إلى غزة

تعميم من سلطة النقد بخصوص راتب شهر أغسطس

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يقرر استئناف ضخ الوقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة

صحيفة تكشف تفاصيل مقترح مصري للتهدئة قدمته مصر لوفد حماس

داخلية غزة : أحبطنا مخططا إجراميا خطيرا في القطاع

00000

بالصور.. اللواء "أبو نعيم" يتفقد موقعي استهداف حاجزي الشرطة في غزة

صحيفة: حماس وجهت رسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي عبر مصر وهذا مفادها..