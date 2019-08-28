بطولة غرب اسيا للشباب: فلسطين وقطر والعراق والبحرين لحجز بطاقتي الصعود الى الدور الثاني

عمان / وكالات /

من المقرر ان تجري اليوم الاثنين مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الاول لبطولة غرب اسيا الاولى للشباب، التي تستضيفها فلسطين، في الفترة من 22-30 آب 2019 ، وتجري مبارياتها على ملعب فيصل الحسيني، بمشاركة ستة منتخبات هي : فلسطين ، الاردن ، العراق ، قطر ، البحرين والامارات .

وحسب جدول المباريات، الذي أعدته اللجنة المنظمة للبطولة، تقام الاثنين مباراتان :

الاولى تجمع البحرين والعراق – الساعة 16:00

والثانية تجمع فلسطين + قطر – الساعة 19:00

البحرين + العراق

تجري المباراة لصالح المجموعة الثانية التي تضم منتخبات " البحرين ، العراق والامارات " .

فريق الإمارات يأتي في صدارة المجموعة برصيد "4" نقاط، جمعها من تعادل سلبي مع البحرين، وفوز على العراق بنتيجة 4/2 .

ويحتل المركز الثاني المنتخب البحريني برصيد " نقطة واحدة"، جمعها من تعادل مع الامارات ، فيما العراق يحتل المركز الثالث " بدون نقاط" بعد خسارته امام الامارات "4/2" .

ومن هنا تأتي أهمية مباراة اليوم التي ستحدد هوية الفريق الثاني الذي سيرافق الامارات الى الدور الثاني .

البحرين بحاجة الى تعادل للصعود، فيما العراق بحاجة الى فوز .

فلسطين + قطر

اخر مباريات الدور الأول في المجموعة الاولى، والتي ستحدد هوية الفريق الثاني الصاعد الى الدور الثاني ليرافق المنتخب الاردني، الذي ضمن الصعود بعد فوزه على فلسطين بالنتيجة "2/ صفر " وفوزه على قطر "5/1" برصيد "6" نقاط، فيما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الثاني "بدون نقاط " لكن بفارق الاهداف عن المنتخب القطري، ويأتي المنتخب القطري في المركز الثالث "بدون نقاط" ايضا .

المنتخب الفلسطيني يصعد الى الدور الثاني في حالتي الفوز او التعادل، فيما المنتخب القطري بحاجة الى الفوز للوصول الى الدور الثاني .

وسينطلق الدور الثاني من البطولة يوم الاربعاء 28/8/2019 كالتالي :

المباراة الاولى تجمع :اول المجموعة الاولى + ثاني المجموعة الثانية -الساعة 16:00

المباراة الثانية تجمع :اول المجموعة الثانية + ثاني المجموعة الاولى –الساعة 19:30