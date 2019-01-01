إيكاردي مستمر مع إنتر ميلان وسيحصل على الرقم 7

وكالات / سما /

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم الجمعة، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن منح الرقم 7 للمهاجم الأرجنتيني الشاب ماورو إيكاردي في الموسم الجديد، بعد ذهاب الرقم 9 للوافد الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو.

وهدأت موجة التقارير التي تربط إيكاردي بالرحيل إلى أندية أخرى في سوق الانتقالات الصيفية ، قبل أن تنتشر شائعات بشأن إمكانية بقاءه مع فريق النيرزازوي في الموسم الجديد.

وتأكد بقاء الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي يبلغ من العمر 26 عاماً مع نادي إنتر ميلان الإيطالي وعدم رحيله هذا الصيف، وذلك بعد أن أعلن الأفاعي عن قائمة بأرقام اللاعبين للموسم الجديد والتي شهدت حصوله على الرقم 7.

ويستعد نادي إنتر ميلان لمواجهة نادي ليتشي الصاعد حديثاً، في أولى مباريات بطولة الدوري الدرجة الأولى الإيطالي “الكالتشيو”، على ملعب سان سيرو معقل كتيبة المدرب أنطونيو كونتي الذي يضع عينه على اللقب وخطفه من يوفنتوس.