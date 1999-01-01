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فيلم "ماتريكس" يعود بجزء جديد

الخميس 22 أغسطس 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيلم "ماتريكس" يعود بجزء جديد


وكالات / سما /

كشفت مصادر إعلامية أن السلسلة الهوليوودية الشهيرة، "ماتريكس"، ستعود بجزء جديد ورابع، من بطولة كاري آن موس وريفز كيانو.

وأضافت المصادر أن كاتبة السلسلة الشهيرة، لانا واشوفسكي، ستخرج الجزء الرابع أيضا، ما يعني استمرارية القصة السينمائية التي بدأت بجزئها الأول عام 1999.

وكانت الأجزاء الثلاثة الأولى من الفيلم قد حصدت أكثر من 1.6 مليار دولار في السوق العالمية، في حين أعلنت مجموعة "Warner Bros Pictures" أنها تتوق شوقا لعودة "ماتريكس".

وتأكدت الشائعات المنتشرة حول الجزء الرابع، أول مرة، عندما صرحت واشوفسكي أنها سعيدة جدا لإحياء هذه الشخصيات مرة أخرى.

أطلقت مجموعة "Warner Bros" الجزء الأول من الفيلم قبل 20 عاما، والذي يتحدث عن البطل، نيو، واكتشافه أن البشرية قد أصبحت عالقة في محاكاة واقع، حيث حصد الفيلم نجاحا باهرا آنذاك، ما استدعى إطلاق جزأين آخرين منه.

#ماتريكس

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