"إليسا" تعلن اعتزالها الغناء وتوضح الأسباب.. "مافيا"

وكالات

فاجأت المطربة اللبنانية "إليسا" الأوساط الفنية، بإعلانها الاثنين اعتزالها العمل في مجال الغناء.

وقالت "إليسا"، في تغريدة عبر "تويتر"، إنها تجهز لألبومها الجديد، الذي سيكون "آخر ألبوم" تصدره في مشوارها الفني.



وكان آخر ألبوم أصدرته العام الماضي يحمل عنوان "إلى كل اللي بيحبوني"، وجاء بعد أزمة صحية كبيرة تعرضت لها.



وعزت "إليسا" قرار الاعتزال إلى تردي الوضع بالمجال الفني، الذي شبهته بـ"المافيا"، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تنتج المزيد من الأعمال في مثل هذه الأجواء.



وعلى الفور، انهالت الردود على التغريدة من متابعي حساب إليسا، الذين يتجاوز عددهم 13 مليونا، من بينهم زملاء لها بمجال الغناء، وآخرون من مشاهير التمثيل والإعلام.



ورد المذيع التلفزيوني المصري عمرو أديب على التغريدة قائلا: "أنت لا تملكين نفسك، أنت ملك لنا جميعا من المحيط للخليج.. لا تضيعي أيامك الذهبية في الغضب، بل استمتعي بنجاحك ومحبة الملايين لك".



بينما كتبت المغنية الكويتية شمس موجهة الحديث لزميلتها اللبنانية: "إنت أهم فنانة في العالم العربي، ويكذب من يقول غير كدا من المجال".

فيما قالت مواطنتها هيفاء وهبي: "انتصرت على ظروف أصعب يا إليسا، لا نحنا ولا جمهورك ولا ناسك منرضى بهيك قرار!! بدك تضلك تغني وتنوري المسارح، واللي مش عاجبه هو اللي ينقبر يمشي!!".