إفتتاح منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني باليونان

دبي – سانتوريني ، في 15 أغسطس 2019-

: أعلنت مجموعة نيكي بيتش للفنادق والمنتجعات، عن افتتاح منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني، وهو الثاني لها في اليونان .

ومن خلال موقعه المُميّز على جزيرة سانتوريني المذهلة في اليونان، يُلبّي منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني كافة احتياجات المسافرين المميزين , حيث يضم 62 من الغرف والأجنحة الفاخرة، نادي الشاطئ الأنيق، ومجموعة من المطاعم العالمية والحانات في أجواء مثالية على البحر .

ويُطلّ منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني، الذي يُعتبر أول منتجع خمس نجوم لأسلوب الحياة في المنطقة، على شاطئ بحر إيجة ويوفّر لنزلائه مناظر خلابة ساحرة، مع سهولة الوصول إلى المعالم الأثرية القديمة مثل ثيرا، أويا، فيرا والمطار.

يضمّ الشاطئ رمال سانتوريني البركانية السوداء والرمادية الشهيرة، والتي تتناغم بتألق مع مياه بحر إيجة الكريستالية النقية. وتتميّز كافة غرف وأجنحة المنتجع باحتضانها لأرقى وسائل الراحة الحديثة الفاخرة مع ديكورات ساحرة مستوحاة من الطبيعة المحيطة.

يمكن للضيوف الارتقاء بتجربتهم من خلال اختيار أحد الأجنحة التي تضمّ جاكوزي خاص أو حمام السباحة. ويوفّر المنتجع 9 خيارات مختلفة لإطلالات الغرف، إما على البحر، على حمام السباحة أو الإطلالة على الحديقة. يقع الجناح الفسيح الذي يمتدّ على مساحة 1227 قدم مربع، في الطابق العلوي من المنتجع، وتمّ تجهيزه بحمام سباحة خاص، مع جاكوزي على السطح، إضافة إلى توفير لـ 360 درجة من مناظر سانتوريني الطبيعية. ومن جانب آخر، يوفّر الجناح الآخر الذي تتراوح مساحته ما بين 274 و 592 قدم مربع، شرفة خاصة وجاكوزي مع إطلالة على بحر إيجة.

وتبرز علامة ضيافة نيكي بيتش المُميّزة بوضوح في نادي الشاطئ الخاص بالمنتجع من خلال احتضانه لأفخم أسرّة الشاطئ البيضاء والكاباناس. ويُسلّط نادي الشاطئ الضوء على أطباق نيكي بيتش العالمية، الترفيه الحيّ وتجربة السير حافي القدمين الراقية. كما يُغطّي نيكي كافيه، وهو نموذج للحانة الصغيرة في المناطق الحضرية، خيارات بديلة لتناول الطعام طوال اليوم، فهو المكان المثالي للهروب من روتين الحياة، مطعم في الهواء الطلق يُقدّم مأكولات المطبخ اليوناني مع وصفات على غرار بيرو، وسكاي بار، الذي يُمثّل باراً على السطح يُوفر أشهى الكوكتيلات الإبداعية، المشروبات الخاصة بالإضافة إلى النكهات المُفضّلة وسط مناظر بانورامية مُذهلة. كما تتوافر أيضاً خدمة تناول الطعام في الغرف على مدار 24 ساعة في اليوم.

و قال ألكسندر شنايدر، رئيس قسم فنادق ومنتجعات نيكي بيتش العالمية: "لقد كانت اليونان على الدوام موئلاً طبيعياً لعلامتنا التجارية، وتُشكّل إتاحة الفرصة أمامنا لإطلاق منتجع بوتيك في سانتوريني الوجهة ذات الشهرة العالمية، واحدة من أهم الخطوات في عملية النمو لدينا"،

وأضاف قائلاً "كما كان الوجود القوي لشركاءنا اليونانيون الاستراتيجيون، فندق برين ومجموعة كاتيكيس، أساسياً في إنجاز المشروع وتعزيز موقعنا في السوق المحلية والدولية، ونتطلع قدماً لتنمية محفظتنا بالشراكة معهم."

تشتهر سانتوريني بطاقتها الكهرومغناطيسية الفريدة من نوعها، المنازل البيضاء الساحرة، غروب الشمس البديع المتلّون، المأكولات المحلية اللذيذة، فضلاً عن وقوع منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني في مركز مثالي . حيث يمكن لفريق المنتجع ترتيب جولات سياحية داخل الجزيرة، والتي تضمّ تجارب تناول الطعام، جولات مزارع العنب، الرحلات البحرية عند الغروب، الرياضات المائية، مشاهدة معالم المدينة التاريخية، إضافة إلى رحلات وجولات السير على الأقدام.

ومن جانبه قال جهاد الخوري، الرئيس التنفيذي لقسم فنادق ومنتجعات نيكي بيتش في أوروبا، الشرق الأوسط وآسيا: "مع افتتاح منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني، سنتمكن من بدء مرحلة النمو نحو المستوى التالي بما يتماشى مع استراتيجيتنا التنموية. ويُعزى ذلك إلى ثقة المستثمرين في علامتنا التجارية وزيادة الطلب في السوق على تطبيقات مفهوم منتجع الحياة العصرية. "

وتشمل خدمات الموقع الحصرية توفير خدمة سيارات الليموزين وطائرات الهليكوبتر، مواقف مجانية للسيارات، 24/7 خدمة الاستقبال والجولات السياحية وخدمات السفر.

يمكن الوصول إلى المنتجع عن طريق البر والبحر من الميناء الرئيسي في بيرايوس. كما تتمتّع علامة نيكي بيتش بشهرة راسخة على الصعيد العالمي في مجال اليخوت مع مواقعها القائمة على الواجهة البحرية، بما في ذلك نيكي بيتش كوستا سميرالدا، سانت بارث، مايوركا، سانت تروبيه ومونتي كارلو.

وبدورها قالت لوسيا بينرود، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيكي بيتش العالمية: "أصبح مفهومنا التجريبي للفخامة مطلوباً في كافة الأسواق. ومن خلال مجموعة من خيارات المطاعم المختلفة، مرافقنا القائمة واللمسات الشخصية لخدماتنا، نُقدّم لضيوفنا تجربة فريدة من نوعها تلبّي كافة رغباتهم واحتياجاتهم.

ومضت قائلة " لقد أطلقنا علامة نيكي بيتش منذ عشرين عاماً مع المطاعم والنوادي الشاطئية، وما نزال حتى الآن نواصل هذا العمل الذي يُساهم في استمرار النجاح المُبهر الذي نعايشه منذ انطلاقنا ".

ويحتفل نيكي بيتش هذا العام بعيده العشرين في مجال الأعمال التجارية منذ افتتاحه لأول نادٍ شاطئي، والذي أسسه رجل الأعمال جاك بنرود وزوجته لوسيا، في ميامي بيتش في عام 1998. وقد نمت علامة نيكي بيتش التجارية لتصبح في الوقت الحاضر شركة ضيافة عالمية فاخرة متعددة الأوجه تضمّ 13 نادياً شاطئياً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فيرسيليا، سانت بارث، سانت تروبيه، دبي، مونت كارلو، ماربيا وإيبيزا، مع 5 فنادق ومنتجعات. كما أصبح لدى نيكي بيتش العالمية مكاتب في ميامي، ماربيا، برشلونة، جنيف ودبي.

لحجوزات المطاعم، الاستفسارات أو الحجوزات الخاصّة، يرجى التواصل على: marketing.santorini@nikkibeachhotels.com

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عن مجموعة فنادق ومنتجعات نيكي بيتش العالمية:

في عام 1998 ، قدّم جاك بينرود، الرائد في عالم الأعمال مفهوم نيكي بيتش، النادي الشاطئي الفاخر إلى العالم، وهو أول مفهوم فاخر وفريد من نوعه للنوادي الشاطئية والذي يجمع بين عناصر الموسيقى والطعام والترفيه والموضة والأفلام والفن في آن واحد. واليوم ، بعد مرور 20 عاماً على تأسيس نيكي بيتش، نمت العلامة التجارية لتصبح شركة ضيافة عالمية فاخرة متعددة الأوجه تضم 13 نادياً للشاطئ، و 4 فنادق ومنتجعات، وقسماً لأسلوب الحياة (بما في ذلك محلات الأزياء ومجلة)، والمناسبات الخاصة ونيكي كيرز 501c3 التي تشكل جمعية خيرية غير ربحية.

يمكن الآن التمتّع بتجربة نيكي بيتش الفاخرة في: ولايتي ميامي وفلوريدا في أمريكا، سانت تروبيه في فرنسا؛ سانت بارث في الكاريبي؛ ماربيا، مايوركا وإيبيزا في أسبانيا؛ كوه ساموي في تايلاند؛ بورتو هيلي في اليونان، مونتي كارلو في موناكو، دبي في الامارات العربية المتحدة؛ بودروم في تركيا، فيرسيليا في إيطاليا، بربادوس والكاريبي وكوستا سميرالدا في إيطاليا. في كل عام، يحتل نيكي بيتش موقعاً بارزاً خلال مهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا وصالة صيفية في الواجهة البحرية في بورتو سيرفو في إيطاليا. ويحتضن قسم الفنادق والمنتجعات عقارات في كوه ساموي في تايلاند؛ بورتو هيلي في اليونان، بودروم في تركيا، ودبي في الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن قسم فنادق ومنتجعات نيكي بيتش:

منذ إنشائه في عام 2007، اكتسب قسم فنادق ومنتجعات نيكي بيتش زخماً سريعاً في صياغة وتطوير وتشغيل العقارات الحصرية في وجهات مطلة على الشاطئ والمنتجع في جميع أنحاء العالم. مع مواقع في كوه ساموي في تايلاند؛ بورتو هيلي في اليونان، بودروم في تركيا، ودبي في الإمارات العربية المتحدة، تفخر نيكي بيتش للفنادق والمنتجعات بتزويد منشآتها بتجربة فريدة من نوعها لا مثيل لها في أسلوب الحياة الفاخرة. تتميز المباني بالهندسة المعمارية المعاصرة، تقديم الطعام العالمي، خدمات السبا الفاخرة وترفيه الشاطئ والنادي الليلي ، مما يخلق أجواء نيكي بيتش الفريدة.

دبي – سانتوريني ، في 15 أغسطس 2019: أعلنت مجموعة نيكي بيتش للفنادق والمنتجعات، عن افتتاح منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني، وهو الثاني لها في اليونان .

ومن خلال موقعه المُميّز على جزيرة سانتوريني المذهلة في اليونان، يُلبّي منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني كافة احتياجات المسافرين المميزين , حيث يضم 62 من الغرف والأجنحة الفاخرة، نادي الشاطئ الأنيق، ومجموعة من المطاعم العالمية والحانات في أجواء مثالية على البحر .

ويُطلّ منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني، الذي يُعتبر أول منتجع خمس نجوم لأسلوب الحياة في المنطقة، على شاطئ بحر إيجة ويوفّر لنزلائه مناظر خلابة ساحرة، مع سهولة الوصول إلى المعالم الأثرية القديمة مثل ثيرا، أويا، فيرا والمطار.

يضمّ الشاطئ رمال سانتوريني البركانية السوداء والرمادية الشهيرة، والتي تتناغم بتألق مع مياه بحر إيجة الكريستالية النقية. وتتميّز كافة غرف وأجنحة المنتجع باحتضانها لأرقى وسائل الراحة الحديثة الفاخرة مع ديكورات ساحرة مستوحاة من الطبيعة المحيطة.

يمكن للضيوف الارتقاء بتجربتهم من خلال اختيار أحد الأجنحة التي تضمّ جاكوزي خاص أو حمام السباحة. ويوفّر المنتجع 9 خيارات مختلفة لإطلالات الغرف، إما على البحر، على حمام السباحة أو الإطلالة على الحديقة. يقع الجناح الفسيح الذي يمتدّ على مساحة 1227 قدم مربع، في الطابق العلوي من المنتجع، وتمّ تجهيزه بحمام سباحة خاص، مع جاكوزي على السطح، إضافة إلى توفير لـ 360 درجة من مناظر سانتوريني الطبيعية. ومن جانب آخر، يوفّر الجناح الآخر الذي تتراوح مساحته ما بين 274 و 592 قدم مربع، شرفة خاصة وجاكوزي مع إطلالة على بحر إيجة.

وتبرز علامة ضيافة نيكي بيتش المُميّزة بوضوح في نادي الشاطئ الخاص بالمنتجع من خلال احتضانه لأفخم أسرّة الشاطئ البيضاء والكاباناس. ويُسلّط نادي الشاطئ الضوء على أطباق نيكي بيتش العالمية، الترفيه الحيّ وتجربة السير حافي القدمين الراقية. كما يُغطّي نيكي كافيه، وهو نموذج للحانة الصغيرة في المناطق الحضرية، خيارات بديلة لتناول الطعام طوال اليوم، فهو المكان المثالي للهروب من روتين الحياة، مطعم في الهواء الطلق يُقدّم مأكولات المطبخ اليوناني مع وصفات على غرار بيرو، وسكاي بار، الذي يُمثّل باراً على السطح يُوفر أشهى الكوكتيلات الإبداعية، المشروبات الخاصة بالإضافة إلى النكهات المُفضّلة وسط مناظر بانورامية مُذهلة. كما تتوافر أيضاً خدمة تناول الطعام في الغرف على مدار 24 ساعة في اليوم.

و قال ألكسندر شنايدر، رئيس قسم فنادق ومنتجعات نيكي بيتش العالمية: "لقد كانت اليونان على الدوام موئلاً طبيعياً لعلامتنا التجارية، وتُشكّل إتاحة الفرصة أمامنا لإطلاق منتجع بوتيك في سانتوريني الوجهة ذات الشهرة العالمية، واحدة من أهم الخطوات في عملية النمو لدينا"،

وأضاف قائلاً "كما كان الوجود القوي لشركاءنا اليونانيون الاستراتيجيون، فندق برين ومجموعة كاتيكيس، أساسياً في إنجاز المشروع وتعزيز موقعنا في السوق المحلية والدولية، ونتطلع قدماً لتنمية محفظتنا بالشراكة معهم."

تشتهر سانتوريني بطاقتها الكهرومغناطيسية الفريدة من نوعها، المنازل البيضاء الساحرة، غروب الشمس البديع المتلّون، المأكولات المحلية اللذيذة، فضلاً عن وقوع منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني في مركز مثالي . حيث يمكن لفريق المنتجع ترتيب جولات سياحية داخل الجزيرة، والتي تضمّ تجارب تناول الطعام، جولات مزارع العنب، الرحلات البحرية عند الغروب، الرياضات المائية، مشاهدة معالم المدينة التاريخية، إضافة إلى رحلات وجولات السير على الأقدام.

ومن جانبه قال جهاد الخوري، الرئيس التنفيذي لقسم فنادق ومنتجعات نيكي بيتش في أوروبا، الشرق الأوسط وآسيا: "مع افتتاح منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني، سنتمكن من بدء مرحلة النمو نحو المستوى التالي بما يتماشى مع استراتيجيتنا التنموية. ويُعزى ذلك إلى ثقة المستثمرين في علامتنا التجارية وزيادة الطلب في السوق على تطبيقات مفهوم منتجع الحياة العصرية. "

وتشمل خدمات الموقع الحصرية توفير خدمة سيارات الليموزين وطائرات الهليكوبتر، مواقف مجانية للسيارات، 24/7 خدمة الاستقبال والجولات السياحية وخدمات السفر.

يمكن الوصول إلى المنتجع عن طريق البر والبحر من الميناء الرئيسي في بيرايوس. كما تتمتّع علامة نيكي بيتش بشهرة راسخة على الصعيد العالمي في مجال اليخوت مع مواقعها القائمة على الواجهة البحرية، بما في ذلك نيكي بيتش كوستا سميرالدا، سانت بارث، مايوركا، سانت تروبيه ومونتي كارلو.

وبدورها قالت لوسيا بينرود، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيكي بيتش العالمية: "أصبح مفهومنا التجريبي للفخامة مطلوباً في كافة الأسواق. ومن خلال مجموعة من خيارات المطاعم المختلفة، مرافقنا القائمة واللمسات الشخصية لخدماتنا، نُقدّم لضيوفنا تجربة فريدة من نوعها تلبّي كافة رغباتهم واحتياجاتهم.

ومضت قائلة " لقد أطلقنا علامة نيكي بيتش منذ عشرين عاماً مع المطاعم والنوادي الشاطئية، وما نزال حتى الآن نواصل هذا العمل الذي يُساهم في استمرار النجاح المُبهر الذي نعايشه منذ انطلاقنا ".

ويحتفل نيكي بيتش هذا العام بعيده العشرين في مجال الأعمال التجارية منذ افتتاحه لأول نادٍ شاطئي، والذي أسسه رجل الأعمال جاك بنرود وزوجته لوسيا، في ميامي بيتش في عام 1998. وقد نمت علامة نيكي بيتش التجارية لتصبح في الوقت الحاضر شركة ضيافة عالمية فاخرة متعددة الأوجه تضمّ 13 نادياً شاطئياً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فيرسيليا، سانت بارث، سانت تروبيه، دبي، مونت كارلو، ماربيا وإيبيزا، مع 5 فنادق ومنتجعات. كما أصبح لدى نيكي بيتش العالمية مكاتب في ميامي، ماربيا، برشلونة، جنيف ودبي.

لحجوزات المطاعم، الاستفسارات أو الحجوزات الخاصّة، يرجى التواصل على: marketing.santorini@nikkibeachhotels.com