الآن تخلص من النحافة.. أفضل مكملات غذائية لزيادة الوزن

وكالات / سما /

بالرغم من أن الطعام والتمارين الرياضية يعتبران من أهم العوامل لاكتساب الوزن ومضاعفة حجم العضلات بالنسبة للأشخاص النحفاء الذين يعانون من ضعف البنية الجسدية، إلا أن المكملات الغذائية قدّ تساعد كثيراً على تحقيق هذا الهدف؛ حيث إنها تلعب دوراً بارزاً وفعالاً لجميع ممارسي التمارين الرياضية على صعيد إضافة المزيد من الوزن الصحي القائم على الكتلة العضلية دون أي دهون ضارة متراكمة داخل الجسد.

أفضل مكملات غذائية لزيادة الوزن سريعاً

وتلعب بعض المكملات الغذائية دوراً كبيراً في زيادة كفاءة الجسم وتساهم في الحصول على جسم مثالي ممتلئ خالٍ من الأمراض وبصحة جيدة عن طريق إضافة المزيد من الأنسجة والألياف العضلية لكتلة الجسم العضلية، دون إضافة نسب دهون ضارة تتراكم داخل الجسد أو على العضلات والأعضاء الحيوية؛ نظراً لاحتوائها في الأساس على مجموعة من الهرمونات الصناعية بالإضافة إلى فيتامين د3 ونبات القُنفُذِيَّة.

وهناك العديد من المكملات الغذائية التي تساعد على زيادة الوزن مثل السيرياس ماس والبروكومبلكس جينر والتروماس والماس فريك وبروتين الدب الروسي ومكمل ترو ماس مكمل ستاكد بروتين جينر ومكمل ماس جيم ومكمل سوبر ماس جاينر ومكمل سيرياس ماس ومكمل ريل جاينز .. ألخ.

وتختلف مكملات زيادة الوزن والضخامة العضلية عن مساحيق البروتين بأنَّها تحتوي بالإضافة للبروتين على كربوهيدرات والعديد من المكونات الأخرى، وتصنف هذه المكملات بداية إلى: مكملات تزود الجسم بأقل من 1000 سعرة حرارية في الحصة الواحدة وتستخدم خوفاً من كسب بعض الدهون، ومكملات تزود الجسم بأكثر من 1000 سعرة حرارية في الحصة الواحدة.

أفضل بودرة بروتين لزيادة الوزن

ومن المعروف أن المكمل الغذائي هو مستحضر سائل أو صلب يحتوي على مواد مغذية مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية، ويستعمل المكمل الغذائي لتكملة النواقص التي تحدث في النظام الغذائي للإنسان، ومن أهم استخداماتها زيادة الوزن وبناء العضلات.

وعادة ما تختلف مكملات زيادة الوزن في أشكالها، وأنواعها وتركيبتها، كل خصائص مميزة تؤثر على الجسم بطرق مختلفة، ومن أشهر وأسهل الطرق للحصول على أفضل مكملات زيادة الوزن هي مساحيق البروتين الموجودة على شكل بودرة.

ويعتبر البروتين الوحدة البنائية لإنتاج العضلات، والعظام، والجلد، كما أنّه يُعدّ مهمّاً لإنتاج الإنزيمات، والهرمونات، والمواد الكيميائية، لكن قبل تناول أو إضافة أي مسحوق، يجب عليك أولاً أن تتعلم التفريق بين آلاف الأنواع المتوفرة في السوق، وهذا للحصول على احتياجاتك الخاصة والوصول لزيادة الوزن وضخامة العضلات بأسرع وقت ممكن.

أضرار المكملات الغذائية لزيادة الوزن

وعلى رغم أهميتها والفائدة التي تقدمها المكملات الغذائية؛ إلا أن هناك من يستعملها بصورة خاطئة في سبيل الحصول على نتائج سريعة وفعالة لزيادة الوزن، وهو ما يتسبب في أضرار وأعراض جانبية خطيرة ذلك أن المكملات الغذائية مثلها مثل أي مستحضر إذا أسيء استخدامه فهي تسبب بمشكلات صحية تتفاوت في درجتها، ويكون بعضها مؤقتاً بينما يتحول بعضها إلى مرض مزمن قد يؤدي إلى تدمير حياة الشخص بالكامل، ومن أهم مشكلاتها الصحية الحكة أو التقريص في الفم أو المغص والقيء والإسهال.

كما قد يسبب الإفراط في تناول المكملات الغذائية الضعف الجنسي، وقد يصل إلى عقم دائم؛ حيث تؤدي إلى خلل في إفراز هرمون التستوستيرون أو هرمون الذكورة، كذلك تسبب حدوث اضطراب في الكبد، وقد تصل إلى تلف كامل له أيضاً تسبب أضراراً ببعض أعضاء الجسم تصل الى إصابة الإنسان بالسرطان، إضافة إلى التهابات المفاصل وهشاشة العظام.