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نيمار يشعل تكهنات انتقاله لريال مدريد

الجمعة 09 أغسطس 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يشعل تكهنات انتقاله لريال مدريد


وكالات / سما /

أشعل النجم البرازيلي نيمار التكهنات بشأن انتقاله المحتمل إلى نيماربعدما أشارت العديد من التقارير إلى إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية مختلفة قد ادعت أن ريال مدريد فتح محادثات مع ممثلي نيمار، وباريس سان جيرمان بشأن إمكانية التوقيع مع اللاعب الذي يعتبر حلماً قديماً لرئيس ريال مدريد فلورنتيو بيريز، كما تم طرح إمكانية تقديم لوكا مودريتش ضمن الصفقة بالإضافة إلى مبلغ مالي.

فيما أشارت صحيفة “آس” الإسبانية أن برشلونة كثف محادثاته مع نيمار وطلب منه الصبر والمزيد من الوقت لحسم صفقة عودته للكامب نو. إلا أن صحيفة “جلوبو سبورت” البرازيلية ادعت أن نيمار يعطي الأولوية لبرشلونة لكنه لا يستبعد خيار ريال مدريد، لأن غايته الأولى هي الخروج من باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وصب نيمار المزيد من النار على زيت التكهنات التي تربطه بالعودة للنادي الملكي بنشره لصورة تجمعه بمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان و الظاهرة رونالدو، في إشارة تم تفسرها على وسائل التواصل الاجتماعي على أنها قد تكون تلميحاً لاقتراب اللاعب من الانتقال للنادي الملكي.

وفي نفس السياق يبدو باريس سان جيرمان أكثر انفتاحاً على بيع اللاعب لريال مدريد من إعادته للكامب نو بسبب خلافاته العديد مع برشلونة.

#نيمار دا سيلفا #ريال مدريد

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