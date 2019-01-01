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تحميل تلبية الحج و تكبيرات عيد الأضحى المبارك بصوت حجاج بيت الله الحرام في مكة

الخميس 08 أغسطس 2019 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحميل تلبية الحج و تكبيرات عيد الأضحى المبارك بصوت حجاج بيت الله الحرام في مكة


سما - مكة المكرمة

في السنوات الأخيرة و مع إنتشار وسائل التكنولوجيا وتكنولوجيا مكبرات الصوت والسماعات في المحال التجارية و الاماكن العامة ، أصبحت تكبيرات العيد طقساً وجواً خاصاً في كل دول المسلمين على مكبرات الصوت..

وخصوصاً في عيد الأضحى المبارك الذي يتزامن مع موسم الحج و تكبيرات الحجيج خلال أدائهم مناسك وشعار الحج في مكة المكرمة و خلال الطواف حول الكعبة، 
والتي تأتي بصيغة خاصة بالحج و شهر ذي الحجة و تكون هذه التكبيرات أيضاً خاصة بعيد الأضحى المبارك 

" لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد و النعمة لك و الملك ، لا شريك لك "

نقدم لكم ملف صوتي كامل بصيغة ام بي ثري mp3
يمكن تحميله و إستخدامه بدون إنترنت على مكبرات الصوت و للإستماع للتكبير

ويحتوي هذا الملف على أصوات تلبية الحج من صحن الكعبة المشرفة ، و يستخدم هذا التسجيل المشهور بجودة عالية في أرجاء المعمورة خلال هذه الأيام

رابط تحميل ملف تكبيرات العيد  ( عيد الأضحى المبارك ) 
- إضغط هُنا - 

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