تحميل تلبية الحج و تكبيرات عيد الأضحى المبارك بصوت حجاج بيت الله الحرام في مكة

سما - مكة المكرمة

في السنوات الأخيرة و مع إنتشار وسائل التكنولوجيا وتكنولوجيا مكبرات الصوت والسماعات في المحال التجارية و الاماكن العامة ، أصبحت تكبيرات العيد طقساً وجواً خاصاً في كل دول المسلمين على مكبرات الصوت..

وخصوصاً في عيد الأضحى المبارك الذي يتزامن مع موسم الحج و تكبيرات الحجيج خلال أدائهم مناسك وشعار الحج في مكة المكرمة و خلال الطواف حول الكعبة،

والتي تأتي بصيغة خاصة بالحج و شهر ذي الحجة و تكون هذه التكبيرات أيضاً خاصة بعيد الأضحى المبارك

" لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد و النعمة لك و الملك ، لا شريك لك "

نقدم لكم ملف صوتي كامل بصيغة ام بي ثري mp3

يمكن تحميله و إستخدامه بدون إنترنت على مكبرات الصوت و للإستماع للتكبير

ويحتوي هذا الملف على أصوات تلبية الحج من صحن الكعبة المشرفة ، و يستخدم هذا التسجيل المشهور بجودة عالية في أرجاء المعمورة خلال هذه الأيام

رابط تحميل ملف تكبيرات العيد ( عيد الأضحى المبارك )

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