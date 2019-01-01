إكسسوارات الرجل العصري.. كل ما تريد معرفته عن ساعات سواتش

وكالات / سما /

تعد شركة سواتش السويسرية إحدى الماركات العالمية للساعات، وهي من الشركات الرائدة في العالم في تصنيع الساعات ومكوناتها، كما أنها أكبر مجموعة لتصنيع وبيع الساعات والمجوهرات في العالم.

وتتميز ساعات سواتش بالجمال والأناقة والشياكة، كما تتميز بفرادة النوع؛ لأنها امتازت بجودة رفيعة وبتصميمات مميزة للرجال والنساء والأولاد.

كما تتميز ساعات سواتش بالفخامة؛ نظراً لأنها تتكون من أحدث التقنيات وذات جودة عالية، لذا فهي تعتبر من الساعات الأولى عالمياً على مستوى العالم.

أنواع ساعات سواتش

وتحرص شركة سواتش سنوياً على طرح مجموعة من أحدث الساعات بألوان مختلفة وجذابة، وأحجام مختلفة، تتناسب مع جميع أحجام اليد، وتلبي جميع الأذواق؛ ذلك أنها تشتهر بجودتها العالية وأنواعها المتطورة والجريئة التي تتنوع بين الرياضية المجنونة والأنيقة المعاصرة.

كما تناسب ساعات سواتش كل الملابس خاصة الكاجوال والرياضية عند الرجال والنساء وتوفير الثقة لهم؛ لذا فقد حازت ساعات سواتش على إعجاب الكثير، وهذا لأنها تملك العديد من الخصائص والمميزات التي تبهر بها الشباب والفتيات.

ساعات سواتش رجالية

- ساعات سواتش رجالية عملية أنالوج بعقارب جلد YOS440.

- سواتش ساعة رسمية للرجال أنالوج بعقارب ستانلس ستيل YOG408G.

- سواتش ساعة عملية كاجوال رجال أنالوج بعقارب جلد YVS429.

- ساعات سواتش رسمية للرجال أنالوج بعقارب ستانلس ستيل YCG409G.

- سواتش ساعة عملية كاجوال رجال أنالوج بعقارب سيليكون SUOB714.

ساعات سواتش نسائية

- ساعات سواتش نسائية كاجوال أنالوج بعقارب سيليكون LP149A .

- ساعة سواتش للنساء LK341G أنالوج بعقارب، رسمية.

- سواتش ساعة عملية كاجوال نساء أنالوج بعقارب ستانلس ستيل.

- ساعات سواتش عملية كاجوال نساء أنالوج بعقارب سيليكون GM184.

- سواتش ساعة عملية كاجوال نساء أنالوج بعقارب مطاطي LB153.

ساعات سواتش للجنسين

- ساعات سواتش للجنسين عملية كاجوال أنالوج بعقارب ستانلس ستيل GB299B.

- سواتش ساعة عملية كاجوال للجنسين أنالوج بعقارب سيليكون GN251A.

- سواتش ساعة عملية كاجوال للجنسين أنالوج بعقارب سيليكون SUOB720.

- ساعات سواتش عملية كاجوال للجنسين أنالوج بعقارب نايلون GB293.

- ساعة سواتش سوداء مطاط مينا بلونين لكلا الجنسين SUOB713.