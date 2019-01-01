  1. الرئيسية
  2. موضة

إكسسوارات الرجل العصري.. كل ما تريد معرفته عن ساعات سواتش

الأربعاء 07 أغسطس 2019 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
إكسسوارات الرجل العصري.. كل ما تريد معرفته عن ساعات سواتش


وكالات / سما /

تعد شركة سواتش السويسرية إحدى الماركات العالمية للساعات، وهي من الشركات الرائدة في العالم في تصنيع الساعات ومكوناتها، كما أنها أكبر مجموعة لتصنيع وبيع الساعات والمجوهرات في العالم.

وتتميز ساعات سواتش بالجمال والأناقة والشياكة، كما تتميز بفرادة النوع؛ لأنها امتازت بجودة رفيعة وبتصميمات مميزة للرجال والنساء والأولاد.

كما تتميز ساعات سواتش بالفخامة؛ نظراً لأنها تتكون من أحدث التقنيات وذات جودة عالية، لذا فهي تعتبر من الساعات الأولى عالمياً على مستوى العالم.

أنواع ساعات سواتش

وتحرص شركة سواتش  سنوياً على طرح مجموعة من أحدث الساعات بألوان مختلفة وجذابة، وأحجام مختلفة، تتناسب مع جميع أحجام اليد، وتلبي جميع الأذواق؛ ذلك أنها تشتهر بجودتها العالية وأنواعها المتطورة والجريئة التي تتنوع بين الرياضية المجنونة والأنيقة المعاصرة.

كما تناسب ساعات سواتش كل الملابس خاصة الكاجوال والرياضية عند الرجال والنساء وتوفير الثقة لهم؛ لذا فقد حازت ساعات سواتش على إعجاب الكثير، وهذا لأنها تملك العديد من الخصائص والمميزات التي تبهر بها الشباب والفتيات.

ساعات سواتش رجالية

- ساعات سواتش رجالية عملية أنالوج بعقارب جلد  YOS440.

- سواتش ساعة رسمية للرجال أنالوج بعقارب ستانلس ستيل YOG408G.

- سواتش ساعة عملية كاجوال رجال أنالوج بعقارب جلد YVS429.

- ساعات سواتش رسمية للرجال أنالوج بعقارب ستانلس ستيل YCG409G.

- سواتش ساعة عملية كاجوال رجال أنالوج بعقارب سيليكون SUOB714.

ساعات سواتش نسائية

- ساعات سواتش نسائية كاجوال أنالوج بعقارب سيليكون  LP149A  .

- ساعة سواتش للنساء LK341G أنالوج بعقارب، رسمية.

- سواتش ساعة عملية كاجوال نساء أنالوج بعقارب ستانلس ستيل.

- ساعات سواتش عملية كاجوال نساء أنالوج بعقارب سيليكون GM184.

- سواتش ساعة عملية كاجوال نساء أنالوج بعقارب مطاطي LB153.

ساعات سواتش للجنسين

- ساعات سواتش للجنسين عملية كاجوال أنالوج بعقارب ستانلس ستيل GB299B.

- سواتش ساعة عملية كاجوال للجنسين أنالوج بعقارب سيليكون GN251A.

- سواتش ساعة عملية كاجوال للجنسين أنالوج بعقارب سيليكون SUOB720.

- ساعات سواتش عملية كاجوال للجنسين أنالوج بعقارب نايلون GB293.

- ساعة سواتش سوداء مطاط مينا بلونين لكلا الجنسين SUOB713.

#إكسسوارات #ساعات

الأكثر قراءة اليوم

الخليل: الكشف عن تفاصيل مروعة لفتى احتجزه والداه وعذبه 5 سنوات

تلبية الحج ساعة كاملة ، لبيك اللهم لبيك ( تكبيرات الحج وعيد الأضحى المبارك )

تعقيبا على قرار نقابة الاطباء.. النيابة العامة تكشف تفاصيل توقيف احد الاطباء في قلقيلية

صحيفة : قناة العربية وفرت منبرا لمهاجمة فساد السلطة بقرار من مستويات سعودية عليا

بالفيديو.. الإفتاء المصرية: الأمة الإسلامية لم تعرف جماعة أخبث مقصداً من "الإخوان"

بريطانيا تساوم لبنان بضغط إسرائيلي: طرد العاروري أو وقف التعاون

168 كلمة من ترامب تخسر أغنى أغنياء العالم 117 مليار دولار

الأخبار الرئيسية

18764

تعرف على الأسرى الفلسطينيين الذين زارهم المسؤولين الإسرائيليين

إسرائيل تستد 300 مليون شيكل من ديون كهرباء السلطة من أموال الضرائب

تنزيل

الاطباء يقررون التصعيد وقطع العلاقة مع النيابة العامة على خلفية توقيف طبيب بتهمة التحرش

تحركات واتصالات مكثفة لضمان تجديد الأونروا وقطع الطريق على خطط واشنطن وتل أبيب

صحيفة: تلاسن حاد بين اعضاء لجنة وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل في اجتماعها الاخير!