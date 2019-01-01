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تحميل تكبيرات العشر من ذي الحجة mp3 تكبيرات العيد في العشر من ذي الحجة 1441

الإثنين 05 أغسطس 2019 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحميل تكبيرات العشر من ذي الحجة mp3 تكبيرات العيد في العشر من ذي الحجة 1441


في عيد الأضحى المبارك تُسن التكبيرات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تأتي في صيغتها كالتالي : 

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“. 

نقدم لكم ملفات صوتية لأجمل أصوات تكبيرات العيد من الحرم المكي و هي تكبيرات عيد الأضحى المبارك و تكبيرات العشر من ذي الحجة، و في الملفات أدناه تجدها مكررة و متواصلة للتشغيل على الفلاشات و الأماكن العامة و ذلك من أجواء عيد الأضحى و فترة الحج في كل بلاد المسلمين.

لتحميل تكبيرات العيد - MP3 من هنا

تكبيرات العيد نصف ساعة - mp3 

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