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شاهد ..مخترع بريطاني يحول نفسه إلى طائرة نفاثة تحلق فوق البحر

الأحد 04 أغسطس 2019 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..مخترع بريطاني يحول نفسه إلى طائرة نفاثة تحلق فوق البحر


لندن/وكالات/

نشرت البحرية الملكية البريطانية شريط فيديو يظهر المخترع ريتشارد براوننج المشهور باسم "الرجل الحديدي" وهو ينجح في اختبار "بذلة نفاثة" تسمح له بالقفز والتزحلق فوق بحر المانش.

وذكرت البحرية الملكية في بيانها الصادر في هذا الصدد: "أظهر الرجل الحديدي لمشاة البحرية الملكية امكانيات بذلته الخاصة المزودة بمحرك التوربين".

واخترع ريتشارد براوننج عام 2017 بذلة تعمل بالطاقة النفاثة وتسمح لمرتادها بالطيران والتحليق في الهواء مثل الأبطال الخارقين. صنعت هذه البدلة من خمسة محركات نفاثة مثبتة على ذراعي الطائرتين الخلفيتين وكذلك من الإلكترونيات وقطع الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي مستوحاة من آيرون مان، وهو بطل خارق لعب دوره على الشاشة روبرت داوني جونيور.

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