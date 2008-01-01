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تفادى مشكلة ارتفاع درجة حرارة جهازك الذكي في موجة الحر

الخميس 01 أغسطس 2019 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفادى مشكلة ارتفاع درجة حرارة جهازك الذكي في موجة الحر


وكالات / سما /

نظرا لموجات الحر المتكررة خلال هذا الصيف وارتفاع درجات الحرارة لمعدلات قياسية في مختلف الدول، يمتد تأثير هذا الطقس على كل ما حولنا حتى إلى الأجهزة الإلكترونية التي نستخدمها، وأبرزها الهواتف الذكية مثل "آيفون".

ووفقا لشركة "ابل" الأميركية، المنتجة لهواتف "آيفون"، فإنها تعمل بفعالية في درجات الحرارة التي تتراوح بين 0 و35 درجة مئوية، وفي حالة استخدام الهاتف في درجات حرارة أعلى، فإن آيفون قد يغير من طريقة عمله، في محاولة لتنظيم درجة حرارته.

ويمكن لاستخدام هاتف "ايفون"في درجة حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية، أن يؤثر على عمر البطارية، إذ ذكرت "أبل" في موقعها إمكانية تسبب استخدام هاتفك خلال درجات الحرارة المرتفعة إلى تقصير عمر البطارية بشكل دائم، وهو ما يحدث لحماية المكونات الداخلية، ومنع حرارتها من الارتفاع.

وتشمل التغييرات الأخرى التي قد يلاحظها المستخدمين، بطء عملية الشحن، وانخفاض سطوع الشاشة، وإشارة ضعيفة.

كذلك يتم تعطيل فلاش الكاميرا مؤقتا، ويتباطأ الأداء في مختلف التطبيقات، كما وقد تظهر عند الاستخدام رسالة تنبيه على الشاشة تحذرمن ارتفاع درجة الحرارة يتبعها توقف الجهاز عن العمل.

وفي حال ظهور الرسالة، يجب عليك القيام بهذه الخطوات لتبريد الجهاز..

- حسبما ذكرت "أبل"، التي تنصح بخطوة أولى هي إطفاء الهاتف ونقله فورا إلى مكان أكثر برودة.

- ثم يجب إبعاد الهاتف عن الأجهزة الأخرى.

- وفي حال استمرار المشكلة يجب عليك حذف التطبيقات غير المستخدمة، ما سيعمل على تقليل عبء العمل على الجهاز.

- وينصح ايضا بإزالة أي غطاء موجود على الهاتف

- وأخيرا تجنب شحنه حتى يبرد ويعود للعمل بشكل طبيعي.

#درجة حرارة #جهاز ذكي

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