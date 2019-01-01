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اشتية: نريد نشر رسالة في العالم أن السيد المسيح ولد في بيت لحم وأنها في فلسطين

الأربعاء 31 يوليو 2019 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: نريد نشر رسالة في العالم أن السيد المسيح ولد في بيت لحم وأنها في فلسطين


رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أهمية زيارة فلسطين من قبل أبنائها المغتربين، ومشاهدة معيقات الاحتلال على أرض الواقع، ونقل معاناة الفلسطينيين وصورة نضالهم ضد الاحتلال وصمودهم على أرضهم لكل العالم.

وقال رئيس الوزراء، خلال استقباله وفدا من أبناء مغتربي رام الله، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله: "صراعنا ليس دينيا مع اليهود، وإنما صراع سياسي مع دولة إسرائيل التي ترفض الاعتراف بنا كدولة، وتحارب روايتنا وتصادر أراضينا وتحاصرنا ماليا وعسكريا".

وأضاف: "هناك تآخٍ إسلامي مسيحي في فلسطين على مر التاريخ، وهناك محاولات لتفريغ فلسطين من أبنائها المسيحيين، ونريد نشر رسالة في العالم عبركم وعبر كافة أبناء فلسطين المغتربين أن السيد المسيح ولد في بيت لحم وبيت لحم في فلسطين".

ووجه رئيس الوزراء رسالة إلى أبناء فلسطين المغتربين قائلا: "هذه أرضكم وأرض آبائكم وأجدادكم وإرثكم وتاريخكم، عودوا لها وادعموا صمود إخوانكم وأهلكم فيها".

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