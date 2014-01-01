هكذا تُثيرين اهتمام زوجك

1- الاهتمام

أن اكثر شيئ يثير الرجل تجاه المرأة هو ان يجد انها تهتم به وتعتنى أيضا كامل الاعتناء فالاهتمام يؤثر القلوب والرجل يذوب حبا وعشقا في المراة التى تشعره باهتمامها قبل حبها لأن الاهتمام وعدم الإهمال هو اساس أي علاقة ناجحة ولاسيما طبعا علاقة الرجل بالمرأة فإذا أردتى ان تجذبى زوجك إليك أكثر او خطيبك فعليك الاهتمام به

2- الحب

الحب مشاعر إيجابية جدا والعلاقة بين الزوجين يجب ان تبنى على الحب والعشق أيضا ولذلك فإذا أردتى ان تأثرى قلب الرجل وتجعليه يهتم بكى وينجذب إليك فيجب أن تغمريه بفيض من المشاعر والعاطفة والحب ايضا ولا تجعلى ماديات الحياة تشغلك عن حب زوجك ولا تجعلى المادة تطغى على حياتكما لأن العاطفة أمر هام جدا لاستمرار الحياة بنجاح

3- الجمال

يجب ان تكونى جميلة دائما في نظر زوجك فبعض النساء يقعن في خطأ كبير وهو انهن مع زحمة الحياة والإنشغال في العمل سواء خارج المنزل او داخلة وكذلك في تربية الأبناء وينسين الاعتناء بأنفسهن وبجمالهن وبالتالى فهذا قد يجعل الزوج يبتعد عن الزوجة وتزيد الفجوة فيما بينهما ولذلك فعليكي عزيزتى المرأة ان تكونى جميلة دائما في عيون الرجل حتى تملكى قلبه وعقله

4- الثقة

إن الثقة هي أساس أي علاقة ناجحة وبالتالى فيجب أن يكون بينك وبين زوجك جسرا من الثقة لأن انعدام الثقة يعجل بنهاية الحياة الزوجية والرجل يحب دائما أن يشعر بان زوجته تثق به وبتصرفاته وأفكاره ولذلك فعليكي ان تظهرى لزوجك انك تثقين به ولكن عليكى ان تحذرى عزيزتى الزوجة من الثقة العمياء لأنها قد تضرك فيجب ان تكون حريصة ومتوازنة

5- هو رقم واحد في حياتك

إن الرجل طفل كبير ولذلك فهو يجب دائما ان يكون رقم واحد في حياتك وبالتالى فحاولى ان تغمرى زوجك بالرعاية والاهتمام والحنان ولا تنشغلى مع أبنائك عنه وتجعلى اهتمامك به ثانويا في حياتك بل اجعليه دائما رقم واحد في حياتك حتى يزيد من انجذابه وحبه وقربه منك أيضا

6- الاحترام

إذا اردتى ان تؤثرى قلب زوجك فيجب ان تشعريه دائما بأنك تقدريه وتحترميه فالاحترام والتقدير من أهم اسس العلاقات الناجحة وخصوصا العلاقات الزوجية وبعض السيدات لا تشعر زوجها بأى تقدير وهذا امر يزعج الرجل وبالتالى فيجب ان تحرصى على ان تجعليهمحل تقدير واحترام دائما وخصوصا امام الأنباء وان يكون الاحترام والتقدير فيما بينكما متبادل

7- المفاجآت

يمل اى رجل عادة من الحياة الروتينية التى لا يمر بها اي تغيير ولذلك فحاولى جاهدة ان تعدى دائما المفاجآت السارة الزوجك ونعنى هنا المفاجآت البسية والجميلة بأن تفاجئيه بهدية جميلة يحبها مثلا أو دعوة على العشاء لكِ وله أو أن تذهبا معا إلى مكان تحبونه فكل هذه أشياء رغم بساطتها إلا أنها تعنى للرجل الكثير وتجعله يزيد من حبه وانجذابه إليكى

8- المشاركة

إن الزوجين الناجحين هما الذين يكون فيما بينهما مشاركة في كل شيئ تقريبا فلا يعنى ان تكونا زوجين ويحيا كل منكما في عالم مستقل وحده بعيدا عن الآخر بل يجب أن يكون فيما بينهما مشاركة في كل شيئ حتى وإن كان ذلك في قيامك بمشاركته في ممارسة بعض الهوايات أو الألعاب فن هذا امر يزيد من انجذاب الرجل وحبه لكِ

9- التواصل الدائم

يجب ان تقومى بالتواصل مع زوجك طوال اليوم إما من خلال الاتصال الهاتفى أو من خلال الرسائل القصيرة بعبارات الحب والاهتمام حيث أن ذلك يبرهن له على حبك الكبير له واهتمامك الزائد له أيضا وبالتالى فحاولى دائما ان تكونى مع تواصل دائم مع زوجك خلال اليوم ولا تقصرى تواصلك معه على الفترة التى يقضيها معك فقط

10- استخدمى البرفان الذي يحبه

دائما ما يكون لكل رجل نوع برفان يحبه للغاية ولذلك فحاولى دائما ان تستخدمى نوع البرفان الذي يحبه زوجك ويفضله لأن ذلك يبرهن له على انك تحبى دائما ان تريه سعيدا وبالتالى فحاولى ان تعرفى نوع البرفان الذي يحبه وقومى بوضعه من آن لآخر

11- ارتدى الملابس الجذابة

إن لكل رجل لون معين يحبه ويفضله جدا وسوف تجدى ان عدد كبير من الرجال يحبون بل يعشقون اللون الحمر وبالتالى فيجب ان تعرفى اكثر الألوان التى يحبها زوجك وتقومى بارتداء الملابس التى تحمل هذه الألوان

12- المرح والابتسام الدائم

إن اي رجل لا يحب الوجوم ام التكشير والنكد ولذلك فيجب ان تكونى دائما ذو وجه مبتسم وأن تخلقى جوا من المتعة والمرح دائما في المنزل خصوصا في الأوقات التى يقضيها الزوج في المنزل ولا تستغلى وقت وجوده في المنزل للتشاجر معه ومناقشة المشاكل بل اختارى الوقت المناسب للتحدث في المشكلات التى تواجهكما .