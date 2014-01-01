أكلات على السحور تقاوم الجوع والعطش

وكالات / سما /

حل شهر رمضان في بداية صيف هذا العام، والصيف يعني مزيدا من الحرارة والتعرق والإجهاد في ظل ارتفاع درجات الحرارة المستمر، ما يعني أيضا المزيد من الشعور بالعطش والجفاف وفقدان الطاقة في نهار رمضان، ولا يتعلق الأمر كما يظن الكثير بكمية الماء المشروب والطعام المتناول في السحور، بل بنوعية الطعام وما يحتويه من عناصر تمد الجسم بالطاقة، وتساعد في التغلب على الجوع والعطش، لذا ومع شهر رمضان نقدم لكم مجموعة من الأكلات التي ينصح بتناولها على السحور

الفول

يعتبر الفول من أشهر الوجبات الأساسية على مائدة السحور وأكثرها صحية، كونه يحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح المعدنية والحديد، كما أنه يحتوي على الماغنيسيوم والبوتاسيوم، وغني بالكربوهيدرات المركبة التي تعزز الشعور بالشبع طيلة فترة الصيام، كما أن الفول أيضا من المواد البروتينية والأطعمة بطيئة الهضم كالحبوب الكاملة والبطاطس، والتي تمنع الشعور بالجوع أثناء الصيام، كما أن ملعقة واحدة من زيت الزيتون تضاف إليه؛ كفيلة بالوقاية من العطش كذلك

السلطة

لا تقل أهمية وجبة خفيفة من السلطة عن وجبة الفول في السحور، إذ تحتوي السلطة على مجموعة متنوعة من الخضروات، والتي تحتفظ داخلها بكميات كبيرة من الماء، وتحتوي على الكثير من الألياف التي تظل فترة طويلة في الأمعاء؛ لتمنع الشعور بالجوع والعطش أثناء الصيام، وتعمل على ترطيب الجسم وإنعاشه، كما وينصح بأن تشمل وجبة السلطة بعض الخضروات الورقية، مثل الخس والجرجير والبقدونس، كما ينصح باستبدال بضع قطرات من الليمون بالملح وتجنبه؛ حيث يزيد من جفاف الجسم ما يؤدي إلى العطش الشديد

التمر

التمر هو وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في السحور والإفطار أيضا، ويعد من الفواكه الصحية التي تعمل على مد الجسم بالسكريات والدهون والحديد والكالسيوم، كما أنه يحتوي على الألياف والعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة أثناء الصيام، ويكفيك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “نعم سحور المؤمن التمر”

الزبادي

الزبادي من أفضل الأطعمة المرطبة التي تمنع العطش، ومن أفضل الأطعمة الصحية التي ينصح بها على مائدة السحور في رمضان، فهو غني بالكالسيوم والفيتامينات، إلى جانب بعض الخمائر والبكتيريا النافعة التي تعمل على تحسين الهضم، وإراحة المعدة، والقضاء على الحموضة

الموز

ينصح الخبراء بتناول الموز خلال السحور، حيث يحتوي على فيتامين B6 الذي يمد الجسم بالطاقة والقوة، كما يحتوي على نسبة عالية من النشا المقاوم إحدى الألياف التي تعزز الشعور بالشبع. يحتوي الموز أيضا على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يساعد على تقليل الشعور بالعطش خلال نهر رمضان

التفاح

تتكون ثمرة التفاح من ألياف نباتية، تحتفظ بالمياه وتساعد على تقليل الشعور بالعطش، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والتي تعمل مع الألياف النباتية على منع الشعور بالجوع، ومد الجسم بالطاقة الازمة طوال فترة الصوم

البيض

أخيرا يأتي البيض على مائدة السحور كإحدى الأكلات الهامة لمقاومة الجوع والعطش، حيث يحتوي على البروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية والدهن وهيدرات الكربون، كما أنه غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، والتي تمد خلايا الجسم بالرطوبة، ما يساعد في نهاية الأمر على تجنب الشعور بالجوع والعطش وتحمل نهار رمضان الطويل





