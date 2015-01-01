  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "حرق العلم" الإسرائيلي

الجمعة 19 يوليو 2019 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "حرق العلم" الإسرائيلي


غزة / سما /

تواصل مسيرات العودة فعاليتها الشعبية في الجمعة السابعة والستين، وسط تأكيدات على أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة المحاصرة والمستمرة، لن تفلح في كسر شوكتها.

تصعيد وغطرسة

"جمعة حرق العلم"؛ هو العنوان الذي اختارته الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار لجمعة اليوم، "ردا على رفع العلم الإسرائيلي في بعض العواصم العربية مؤخرا".

وأكدت ، على "استمرار مسيرات العودة الجماهيرية، بطابعها الشعبي السلمي حتى تحقق أهدافها بحماية ثوابتنا في العودة وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة".


وحذرت الهيئة، الاحتلال الإسرائيلي "من التمادي في التصعيد والغطرسة؛ لأن الفوز في الانتخابات الإسرائيلية هذه المرة لن يكون على حساب دماء أبناء شعبنا في غزة".

وشددت على عزمها "المضي في طريق استعادة الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة و احترام إرادة وأهداف شعبنا، الذي يتوق إلى الحرية وزوال الاحتلال، وهذا يتطلب تنفيذ قرارات المركزي 2015؛ بما فيها إلغاء أوسلو وملحقاته الأمنية والاقتصادية".

ودعت الهيئة الوطنية، جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات جمعة اليوم من مسيرات العودة، في ساحات الاعتصام الخمس شرق قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري : حدث "مثير للاهتمام" وقع الليلة مع فلسطيني على حدود غزة

4 شقيقات توائم حافظات للقرآن يتفوّقن بالتوجيهي

ضابط إسرائيلي: مستعدون لدخول غزة وهزيمة حماس.. المقاومة: ستكون مقبرة لهم

"هآرتس": ذاهبون لمعركة لم تعهدها جبهتنا الداخلية على الإطلاق

الرئيس يحل مجلس القضاء الاعلى وينشئ مجلس قضاء انتقالي ويخفض سن تقاعد القضاة

القناة السابعة : وفد قطري يصل غزة اليوم والدفعة المالية نهاية الشهر

منشق عن الجيش الليبي "يكشف" عن سلاح سري لدى حفتر

الأخبار الرئيسية

رسالة من الرئيس عباس الى الحريري بشأن قرار وزير العمل اللبناني وهذا مفادها..

لا يوجد أحد كامل.. مبعوث ترامب: تل ابيب "ضحية للنزاع" مع الفلسطينيين والضفة ليست محتلة!

الرحدان

وصول نائب العمادي إلى غزة

خبير امني اسرائيلي: حماس سجلت إنجازا لا يستهان به بعملية خانيونس

مرفق رابط النتائج ..إعلان نتائج الثانوية العامة والعشر الأوائل