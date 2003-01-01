موجة حر غير مسبوقة منذ عقود تضرب أوروبا

سما / وكالات/

تضرب مختلف أنحاء أوروبا، اليوم الثلاثاء، موجة من الحر الشديد، حيث يتوقع أن تزيد عن 40 درجة في بعض المناطق، كما يتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في بعض الدول الأوروبية خلال هذا الأسبوع.

ويقول علماء الطقس إن موجة الحر هذه القادمة من الصحراء الكبرى ستبلغ ذروتها الخميس والجمعة. ويحذرون من أن ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض العائد لانبعاثات غازات الدفيئة التي كانت استثنائية في الماضي، باتت ظاهرة متكررة.

وقالت مسؤولة في خدمة الأرصاد الألمانية، سابين كروغر، إن "الشمس يمكن أن تسطع بشكل متواصل، وهناك الكثير من الهواء الحار القادم إلينا من إفريقيا" مشيرة إلى تأثير الظاهرة بشكل خاص على دول جنوبي أوروبا.

وأعلنت الأرصاد الفرنسية إنذارا من الحر من المستوى "البرتقالي" في أكثر من نصف فرنسا، وضمنها المنطقة الباريسية.

وفي حين يتذكر الفرنسيون موجة حر 2003 التي أودت بحياة 15 ألف شخص، أكد الرئيس ايمانويل ماكرون حشد "الحكومة كلها" لمواجهة الظاهرة.

وسجلت الأرصاد الجوية يوم أمس، الإثنين، 31.3 درجات في باريس و32.4 في ليون. ويتوقع الأربعاء أن تبلغ الحرارة 40 درجة في ليون وعدة مدن في الوسط والشرق.

وفي إسبانيا أعلنت وكالة الأرصاد تحذيرا من "موجة حر" بداية من الأربعاء متوقعة درجات تصل حتى 42 في شمال شرقي البلاد.

ونشرت الأرصاد الإسبانية سلسلة من النصائح، الإكثار من شرب الماء وتغطية الرأس والامتناع عن الجهد البدني نهارا، كما حذرت من "مخاطر شديدة" لحدوث حرائق في بعض أجزاء كاتالونيا وأراغون ونافاري واستريمادوري.

ويعني مصطلح موجة حر استمرار الحرارة العالية لثلاثة أيام ليلا نهارا.

وتم تأجيل امتحان شهادة التعليم الإعدادي الذي كان مقررا الخميس والجمعة، إلى بداية الأسبوع القادم.

من جهتها أعلنت شركة السكك الحديدية خطة مواجهة "حرارة عالية"، وستضع بتصرف الركاب 450 ألف قارورة ماء، كما وفرت نحو 200 ألف وجبة في محطاتها بغرض التكفل بالركاب في حال حدوث اضطرابات.

وأعلنت شركة كبرى للتجهيزات المنزلية عن تسجيلها زيادة بنسبة 300 بالمئة في مبيعات المكيفات والمراوح مقارنة ب 2018.

وموجة الحر هذه لا سابق لها في شدتها وتوقيتها منذ 1947 وبداية تسجيل الإحصاءات المفصلة عن الطقس، بحسب الأرصاد الفرنسية.

ويعاني سكان المدن الكبرى بشكل خاص من هذه الموجة بسبب الشوارع الإسفلتية ونقص الأشجار وكثرة الأنشطة الإنسانية.

وتتوقع حرارة قياسية في فرنسا في الأيام القادمة.

أما في بلجيكا فقد أصدرت السلطات تحذيرا من "حرارة عالية" متوقعة درجات "أقصاها يصل إلى 34 أو 35 درجة" بداية من الثلاثاء، بحسب معهد الأرصاد الملكي البلجيكي.

كما يمكن أن تشهد ألمانيا وسط الأسبوع درجات حرارة بين أعلى ما سجل منذ أكثر من 70 عاما. والرقم القياسي المسجل في شهر حزيران/ يونيو يعود إلى 1947 حيث سجل في فرانكفورت 38.2 درجة.

ولاحظ معهد "بوتسدام" المتخصص في المناخ أن فصول الصيف الأشد حرارة في أوروبا منذ سنة 1500 سجلت كلها في القرن الحادي والعشرين، وكانت من الأعلى إلى الأدنى في سنوات 2018 و2010 و2003 و2016 و2002.

وفي النمسا حذرت الأرصاد من مخاطر زوابع عنيفة مع درجات حرارة تصل إلى 37 درجة، وتصل موجة الحر جنوب إسكندينافيا بداية من الثلاثاء مع درجات تبلغ نحو 30 في الدنمارك وجنوب السويد نهارا.

وفي المملكة المتحدة صدرت تحذيرات من "زوابع عنيفة".