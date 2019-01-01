كوشنر: رفض الفلسطينيون لخطة السلام الأمريكية "خطأ استراتيجي" ويكشف عن هدفها!

قال جارد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مناهضة خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، من قبل الجانب الفلسطيني "خطأ استراتيجي".

وتابع كوشنير، في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز عربية": إن "الانتقادات على خطة ترامب مبنية على العاطفة، ولم يتم التعاطي مع التفاصيل، كما قال".

وشدد على أن الجانب السياسي من خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن هدف خطة الرئيس ترامب للسلام؛ هو تحسين حياة المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار إلى أن الأمن أساس لتشجيع الاستثمار في الضفة الغربية و قطاع غزة، "ولا يمكن تطبيق الخطة الاقتصادية بدون سلام و استتباب للأمن".

وأكد أن الولايات المتحدة، تدعم إسرائيل وهي حليف وشريك أمني قوي، ونريد أيضا التوصل لحل مرضي للفلسطينيين.